Sơn La điều động 59 lãnh đạo công an cấp huyện lên tỉnh

Theo quyết định, Công an tỉnh Sơn La giải thể Công an các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ, Công an thị xã Mộc Châu và Công an thành phố Sơn La.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh điều động 59 cán bộ lãnh đạo công an cấp huyện giữ chức vụ lãnh đạo các phòng Công an tỉnh; 1 cán bộ lãnh đạo công an huyện giữ chức vụ trưởng công an xã; 637 cán bộ chỉ huy và cán bộ cấp đội của công an cấp huyện về các phòng Công an tỉnh; 410 cán bộ đến nhận công tác tại các xã; 49 cán bộ từ công an các xã về các phòng Công an tỉnh.

Công an Nghệ An tiếp nhận 5 chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành

Ngày 27/2, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành về Công an Nghệ An.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó, Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành, đơn vị chuyển giao từ ngày 1/3/2025, gồm: “Quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không”; “Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng”; “Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện”, “Quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe”, “Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch Tư pháp”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay: “Từ ngày 1/3/2025, 5 chức năng nhiệm vụ được chuyển giao cho lực lượng Công an vận hành, hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Sau lễ ký kết này, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm gương mẫu, đi đầu, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn tỉnh”.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức chuyển giao 5 chức năng, nhiệm vụ về công an tỉnh. Lễ ký kết đánh dấu bước chuyển giao cơ bản giữa Công an tỉnh Nghệ An với các sở, ngành. Tuy nhiên, bước đầu sau khi chuyển giao, việc vận hành, đi vào hoạt động sẽ không tránh khỏi những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn trong giai đoạn đầu chuyển giao nhiệm vụ để các đơn vị chức năng Công an tỉnh đi vào vận hành thuận lợi, phục vụ yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cá nhân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.