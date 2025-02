Từ ngày mai, kết thúc hoạt động của 694 cơ quan công an cấp huyện

TPO - Từ ngày mai (1/3), hệ thống tổ chức công an địa phương sẽ được sắp xếp lại còn 2 cấp, gồm công an tỉnh và công an xã, theo đó 694 cơ quan công an cấp huyện cùng gần 6.000 đội nghiệp vụ trực thuộc sẽ dừng hoạt động.

Sáng 28/2, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 1/3/2025), theo hướng giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian để tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng trùng dẫm, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, gây khó khăn, giảm hiệu quả trong tổ chức phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tại buổi họp báo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh dù 1/3 là ngày nghỉ, song lực lượng công an vẫn triển khai công việc để đảm bảo quá trình chuyển đổi tổ chức không bị gián đoạn.

Thiếu tướng Trần Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết việc sắp xếp lại giảm tầng nấc trung gian, giúp bộ máy gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Về tổ chức, bộ máy Công an địa phương được sắp xếp, tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã). Trong lần sắp xếp, tinh gọn này tổ chức bộ máy của lực lượng CAND sẽ tiếp tục giảm 1 Cục trực thuộc Bộ Công an (hợp nhất Cục Công nghiệp an ninh và Viện khoa học và công nghệ); giảm 7 phòng; giảm 694 công an cấp huyện (tương đương cấp phòng) và 5.916 đội thuộc Công an cấp huyện.

Ngoài việc tinh gọn tổ chức, Bộ Công an tiếp nhận 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước mới, gồm:

Tiếp nhận quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây). Bộ Công an giao Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng;

Tiếp nhận quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ Giao thông, vận tải (trước đây). Bộ Công an giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện; Giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không tại địa phương;

Tiếp nhận quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trước đây). Bộ Công an giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp nhận toàn bộ chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại địa phương;

Tiếp nhận quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao Thông vân tải (trước đây); Bộ Công an giao Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của Cục Đường bộ Việt Nam; Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an cấp xã đủ điều kiện cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ Nhân dân ngay tại cơ sở;

Tiếp nhận quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp. Bộ Công an giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ tiếp nhận và thực hiện thẩm quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ tư pháp); Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thực hiện thẩm quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Ngoài ra, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Để đảm bảo công tác điều tra, tạm giữ, thi hành án hình sự không bị ảnh hưởng, Bộ Công an đã phối hợp với Viện KSND tối cao và TAND tối cao để xây dựng Thông tư liên tịch, giải quyết đồng bộ các vấn đề pháp lý.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, khẳng định lực lượng công an đã rà soát tổng thể hệ thống văn bản pháp luật, có phương án sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính đồng bộ, không tạo khoảng trống pháp lý, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.

Các thủ tục hành chính cụ thể đối với từng lĩnh vực sẽ được triển khai ngay sau khi các quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực và đã được công bố chi tiết trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cũng như trên Cổng thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương theo quy định.