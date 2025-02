Hàng chục lãnh đạo công an cấp phòng và huyện ở Tây Nguyên nghỉ công tác

TPO - Công an tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng... vừa công bố các quyết định về nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với các cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ có Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh tham dự.

Theo đó, Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với 23 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện.

Trong đó, 14 cán bộ cấp trưởng gồm: Đại tá Tăng Năng Ái - Chánh Thanh tra; đại tá Hồ Kỳ Trọng - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; thượng tá Nguyễn Thị Thu Hướng - Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến; thượng tá Huỳnh Phúc Định - Trưởng Phòng Hậu Cần; đại tá Phạm Tất Thắng - Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; thượng tá Chu Kiến Trúc - Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; thượng tá Nguyễn Lộc Oanh - Trưởng Phòng Cảnh sát ma túy; thượng tá Trần Văn Thanh - Giám thị Trại tạm giam; thượng tá Đỗ Hồng Lam - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; đại tá Lê Quang Trung - Trưởng Công an huyện Phú Thiện; thượng tá Hoàng Trung Thông - Trưởng Công an huyện Đak Pơ; thượng tá Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Công an huyện Chư Prông; thượng tá Nguyễn Văn Hào -Trưởng Công an huyện Chư Sê; thượng tá Phan Văn Mạnh - Trưởng Công an huyện Chư Pưh.

9 cán bộ cấp phó gồm: Thượng tá Phạm Bá Hưng - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; thượng tá Nguyễn Viết Hợp - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; thượng tá Trần Văn Độ - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự; thượng tá Ksor Diên - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến; thượng tá Dương Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Thanh tra; thượng tá Bùi Quang Dương và Thượng tá Trần Binh Minh - Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại; thượng tá Nguyễn Thành Sơn - Phó trưởng Công an huyện Đak Pơ và thượng tá Ngô Xuân Cường - Phó trưởng Công an huyện Kông Chro.

Các quyết định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Tại Lâm Đồng, chiều qua 27/2, đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3 đối với 21 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và cấp đội gồm: 9 trưởng phòng, trưởng công an huyện; 10 phó trưởng phòng và 2 đội trưởng. Trong đó, có 19 cán bộ hưởng chế độ hưu trí, 2 cán bộ còn lại nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Chiều 27/2, Công an tỉnh Đắk Nông cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Phạm Thế Quyên - Trưởng phòng An ninh đối ngoại, đại tá Đinh Sỹ Tuệ - Trưởng phòng An ninh nội địa, thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng An ninh điều tra. Trước đó, ngày 21/2, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố và trao các quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 11 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, công an huyện và đơn vị tương đương.