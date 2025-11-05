Cựu cán bộ TAND Tối cao hầu tòa vì lừa đảo 25 tỷ đồng

TPO - Bị cáo Lê Nam (cựu cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao) bị cáo buộc lừa đảo của nữ giám đốc công ty mua bán nợ, tổng số tiền 20 tỷ đồng và hai thửa đất trị giá 5 tỷ đồng.

Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông cũ); Lê Nam (SN 1989, là cựu cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao); Nguyễn Việt Anh (SN 1971, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cũ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2011, Công ty Cổ phần Tân Tân ký hợp đồng tín dụng với Vietcombank chi nhánh TP HCM, hạn mức 106 tỷ đồng, sau đó mất khả năng thanh toán, khiến ngân hàng khởi kiện ra tòa.

Năm 2017, vụ kiện chưa giải quyết xong, Vietcombank ký hợp đồng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Xuân H. (SN 1973, trú tại Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc. Sau khi mua nợ, Công ty Tân Hưng Phát kế thừa quyền và nghĩa vụ, tiếp tục vụ kiện nói trên.

Do tiến độ giải quyết vụ việc tại TAND quận 1 (cũ) TP HCM chậm, bà H. liên hệ với bị cáo Nguyễn Việt Anh tìm mối “quan hệ” để vụ án giải quyết nhanh. Tuy nhiên, bị cáo Việt Anh thông tin gian dối quen nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể giải quyết. Đồng thời, yêu cầu bà H. chuyển tiền “lo việc”.

Cáo trạng xác định, bà H. chuyển 10 tỷ đồng, Việt Anh hướng dẫn bà này khi chuyển tiền ghi nội dung “em Xuân Hồng cho anh Việt Anh mượn tiền”.

Tháng 12/2021, Việt Anh nói đã tìm được mối quan hệ là “sân sau” của các lãnh đạo cao cấp, giới thiệu bà H. gặp hai vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh (trú tại Hà Nội).

Sau cuộc gặp, từ 2021 - 2022, bà H. chuyển 48 tỷ đồng cho Nguyễn Thúy Hạnh. Hai bên lập hợp đồng tư vấn, Hạnh hứa hẹn trong 15 ngày sẽ xử lý xong công việc của bà H. tại Cơ quan thi hành án TP HCM để lấy tài sản về.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tiếp đó, hai vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh liên hệ, nhờ bị cáo Nguyễn Thị Hạnh giải quyết. Nhận mối làm ăn, Nguyễn Thị Hạnh khai, đã liên hệ với hai cá nhân và chuyển 4 tỷ đồng nhưng không giải quyết được công việc.

Thông qua một số bạn bè, Nguyễn Thị Hạnh được giới thiệu gặp bị cáo Lê Nam (cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao) là người giúp giải quyết công việc giữa Công ty Cổ phần Tân Tân và Công ty Tân Hưng Phát. Nam hứa hẹn giải quyết được, sẽ xử cho Công ty Cổ phần Tân Hưng Phát thắng kiện và nếu muốn giải quyết thì phải xử lý ngay.

Sau các lần đưa tiền, đầu năm 2023, biết Lê Nam không "lo" được việc, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh nhiều lần đòi lại tiền nhưng Nam không trả.

Tháng 8/2023, bà Nguyễn Thị Xuân H. cũng làm đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam.

Sau khi Cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc, Lê Nam gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn không khai ra Nam, nhận tội một mình và hứa ở bên ngoài sẽ lo công việc, chăm sóc con cho Hạnh. Lê Nam còn hướng dẫn Hạnh thay hết sim điện thoại và chỉ liên lạc với Nam bằng sim rác.

Toàn vụ án, cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Xuân H. đưa cho bà Nguyễn Thúy Hạnh để giải quyết vụ tranh chấp kinh doanh thương mại là 48 tỷ đồng; Nguyễn Thúy Hạnh chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 41 tỷ đồng; còn Nguyễn Thị Hạnh chuyển cho Lê Nam 20 tỷ đồng và hai thửa đất trị giá 5 tỷ đồng.

Khi điều tra, bị cáo Nguyễn Việt Anh không thừa nhận hành vi phạm tội; còn cựu cán bộ Tòa án nhân dân tối cao Lê Nam cho rằng mình không tư vấn cho bà H., cũng không làm bất cứ công việc gì để giải quyết tranh chấp thương mại trên, không nhận tiền.

Tuy nhiên, căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan tố tụng xác định Việt Anh với Lê Nam đã nhận và chiếm đoạt tiền.

Riêng bà Nguyễn Thúy Hạnh, cơ quan tố tụng cho rằng, không có yếu tố chiếm đoạt, không hưởng lợi nên không xử lý hình sự.

Phiên tòa vẫn đang diễn ra...!