Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

'Khỉ trắng' trên núi Ma Thiên Lãnh thực chất là... chó nuôi

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông tin “4 con khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn, An Giang) gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua đã được cơ quan chức năng làm rõ, và xác định các cá thể được người dân nhìn thấy thực chất là… chó nuôi.

Ngày 17/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất kiểm tra, xác minh thông tin nghi vấn “khỉ trắng” xuất hiện tại Hòn Sơn.

Trước đó, ngày 10/10, mạng xã hội lan truyền thông tin “4 con khỉ trắng” xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn, An Giang), thu hút nhiều chú ý. Chi cục Kiểm lâm đã vào cuộc kiểm tra, xác minh để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nếu đúng.

anh-man-hinh-2025-10-17-luc-111539-4665-8377.jpg
Bẫy ảnh ghi nhận hình ảnh một cá thể được xác định là chó màu trắng vào ngày 17/10/2025.

Ngày 14/10, Chi cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương lắp đặt 3 camera bẫy ảnh tại khu vực được ghi nhận xuất hiện "4 con khỉ trắng" trước đó ở đỉnh Ông Rồng (tổ 1, ấp Bãi Bắc, đặc khu Kiên Hải). Đồng thời, cơ quan chức năng rải bột thạch cao quanh khu vực này để ghi dấu vết phục vụ nhận dạng loài.

Sáng 16/10, camera đã ghi lại được hình ảnh 2 cá thể động vật, được xác định là chó có lông trắng, do người dân nuôi.

Tiếp đó, tới sáng 17/10, thiết bị tiếp tục ghi hình thêm hai cá thể chó lông trắng tương tự tại vị trí đỉnh Ông Rồng.

Các cá thể được ghi nhận trên là chó nuôi của người dân trên đảo. Chưa phát hiện cá thể khỉ nào như thông tin lan truyền trước đó.

anh-man-hinh-2025-10-17-luc-111739-4769.jpg
Hình ảnh từ bẫy ảnh cho thấy cá thể xuất hiện tại khu vực nghi vấn là chó, không phải “khỉ trắng” như đồn đoán.

Để tránh hiểu nhầm, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục duy trì giám sát, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền rộng rãi kết quả xác minh đến người dân và cơ quan, tổ chức tại Hòn Sơn.

Ngành kiểm lâm cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang, ảnh hưởng công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Nhật Huy
#Hòn Sơn #xác minh khỉ trắng #chó trắng #An Giang #Chi cục Kiểm lâm tỉnh #động vật hoang dã nguy cấp #quý hiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục