Nhà ở xã hội là bệ đỡ để công nhân gắn bó lâu dài với Bắc Ninh

TPO - Bắc Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc. Cùng với tốc độ phát triển công nghiệp nhanh chóng, nhu cầu về nhà ở ổn định, phù hợp thu nhập của công nhân trở thành vấn đề cấp thiết. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Thạch Văn Chung – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò của nhà ở xã hội đối với công nhân lao động tại Bắc Ninh hiện nay?

Ông Thạch Văn Chung: Có thể khẳng định, nhà ở xã hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với công nhân lao động tại Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh hiện là một trong những “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc, với hàng trăm nghìn công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Phần lớn trong số đó có thu nhập ở mức trung bình và thấp, rất khó tiếp cận nhà ở thương mại.

Trong nhiều năm, không ít công nhân phải thuê trọ trong các khu nhà chật hẹp, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế, chi phí thuê nhà chiếm tỷ lệ khá lớn trong thu nhập hằng tháng. Việc thiếu chỗ ở ổn định không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý, năng suất lao động và quyết định gắn bó lâu dài của người lao động với địa phương và với doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Vì vậy, sự phát triển của các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân chính là lời giải căn cơ cho bài toán “an cư lạc nghiệp”. Khi có nơi ở ổn định, giá cả phù hợp, hạ tầng đồng bộ, người lao động yên tâm làm việc, doanh nghiệp ổn định nhân lực và địa phương có điều kiện phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy, nhà ở xã hội đã mang lại những thay đổi gì trong đời sống công nhân, thưa ông?

Ông Thạch Văn Chung: Tác động là rất rõ ràng. Khi được tiếp cận nhà ở xã hội, công nhân giảm đáng kể áp lực chi tiêu hằng tháng, nhất là chi phí thuê trọ. Từ đó, họ có điều kiện tích lũy, chăm lo tốt hơn cho gia đình, con cái.

Quan trọng hơn, “an cư” giúp công nhân ổn định tâm lý, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, ở những khu công nghiệp có dự án nhà ở xã hội gắn với nơi làm việc, tình trạng nhảy việc, biến động lao động giảm. Đây là lợi ích kép: người lao động ổn định cuộc sống, doanh nghiệp giữ được nguồn nhân lực, còn tỉnh Bắc Ninh tạo được môi trường đầu tư bền vững.

Tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã đồng hành với công nhân trong vấn đề an cư như thế nào, thưa ông?

Ông Thạch Văn Chung: Xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ xuyên suốt, các cấp công đoàn trong tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có hỗ trợ nhà ở.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh thăm bếp ăn công nhân.

Từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ 122 đoàn viên, người lao động xây dựng mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp tạo điều kiện để hàng nghìn lượt công nhân có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, góp phần phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, ổn định kinh tế gia đình. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án Công đoàn của Tổng Liên đoàn khởi công dự án thiết chế công đoàn tại phường Việt Yên vào tháng 9/2025 và chuẩn bị các điều kiện khởi công dự án tại xã Yên Phong vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, Công đoàn các cấp còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến với tỉnh trong quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân; đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu an sinh.

Bên cạnh nhà ở, Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã triển khai những hoạt động chăm lo nào nổi bật cho công nhân, thưa ông?

Ông Thạch Văn Chung: Chăm lo đời sống công nhân không chỉ dừng lại ở nhà ở, mà là tổng hòa cả vật chất lẫn tinh thần. Thời gian qua, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn, có sức lan tỏa sâu rộng.

Chương trình “Tết Sum vầy” đã trở thành điểm nhấn thường niên, với chuỗi các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe, tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết. Các “Gian hàng dành cho công nhân”, gian hàng Tết, gian hàng 0 đồng gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thu hút hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động tham gia mua sắm.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp cơ quan chức năng chăm lo đời sống công nhân góp phần giúp người lao động yên tâm làm việc.

Chuỗi hoạt động chăm lo trong Tháng Công nhân, cao điểm an toàn vệ sinh lao động, dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam: chương trình Bữa cơm Công đoàn, vinh danh công nhân lao động tiêu biểu, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tuần lễ bán hàng giảm giá…

Chương trình Mái ấm Công đoàn thực hiện hằng năm được đông đảo đoàn viên, công nhân lao động, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ; hàng trăm công nhân lao động được hỗ trợ xây nhà với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đã động viên, giúp cho công nhân lao động nghèo có nhà ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Nhiều chương trình phúc lợi dành cho công nhân lao động được ký kết, thực hiện; qua đó, đoàn viên, công nhân lao động được thụ hưởng: được mua hàng giảm giá bảo đảm chất lượng, được khám sức khỏe miễn phí, được vay vốn để phát triển kinh tế…

Ngoài các hoạt động chăm lo thể chất, chúng tôi cũng phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao: hội thi dân vũ, cắm hoa nghệ thuật, nhảy bao bố, kéo co, chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các khu công nghiệp, thu hút trên 100.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong thời gian qua lên tới gần 600 tỷ đồng…

Các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động của tỉnh đã được triển khai ra sao, thưa ông?

Ông Thạch Văn Chung: Phong trào thi đua yêu nước luôn là “xương sống” trong hoạt động công đoàn. Những năm qua, các phong trào như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được triển khai sâu rộng với nội dung thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh làm việc với Công đoàn cơ sở.

Trong khu vực sản xuất, kinh doanh, phong trào tập trung vào việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho người lao động. Khu vực hành chính nhà nước chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có 152 công trình, sản phẩm được thực hiện với tổng giá trị hơn 614 tỷ đồng; gần 9.900 đề tài, sáng kiến được áp dụng, làm lợi trên 8,1 tỷ đồng. Bắc Ninh luôn được ghi nhận là điểm sáng của cả nước về phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đoàn viên, công nhân lao động.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Thạch Văn Chung: Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Song song với đó là tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong việc chăm lo cho công nhân lao động; tích cực tham gia xây dựng chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đặc biệt, Công đoàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trong phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, góp phần giúp người lao động an cư lạc nghiệp, yên tâm gắn bó, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn ông!