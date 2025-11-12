Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Trần tình của tài xế xe ôm liên quan vụ nữ sinh 'tố' bị sàm sỡ ở bến xe Mỹ Đình

Trưa 12/11, trao đổi với PV VietNamNet về vụ nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đã làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông bị nữ sinh H. “tố” sàm sỡ là người hành nghề xe ôm tại khu vực bến xe Mỹ Đình.

Khi xe buýt của chị H. vừa đến, người này tiến đến mời đi xe. Tuy nhiên, trong lúc mời, ông ta có hành động “vô ý” chạm vào cơ thể nữ sinh, khiến chị H. phản ứng mạnh, tri hô và khống chế tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh bến xe đã có mặt, đưa người đàn ông về trạm làm việc, sau đó bàn giao cho Công an phường Từ Liêm xử lý.

img-0953.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: B.H.

Tại cơ quan công an, người đàn ông giải thích mình chỉ mời khách đi xe, không cố ý sàm sỡ, nhưng do “động tác mạnh tay” nên dẫn đến hiểu lầm. Sau khi được phân tích, người này đã xin lỗi chị H. Nữ sinh viên chấp nhận lời xin lỗi và đề nghị không xử lý thêm.

Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết: “Chúng tôi đã làm rõ vụ việc, hai bên đã hòa giải và thống nhất bỏ qua. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người hành nghề tại bến xe phải cư xử đúng mực, tránh gây hiểu lầm hoặc phản cảm khi giao tiếp với hành khách”.

Trước đó, chiều 11/11, nữ sinh L.M.H. (SN 2007) đã phản ứng quyết liệt với một người đàn ông trung niên tại bến xe Mỹ Đình vì cho rằng mình bị sàm sỡ. Theo nhân chứng, H. đã lập tức lớn tiếng, đá vào người đàn ông và gọi điện báo cho gia đình. Dù đối tượng định bỏ đi, nữ sinh vẫn kiên quyết giữ lại, đồng thời gọi tài xế và phụ xe hỗ trợ.

vietnamnet.vn
