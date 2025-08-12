Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô

TPO - Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội theo quy định Điều lệ Đảng.

Ngày 12/8, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (số 8, đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa), Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể. Tham dự đại hội có 177 đại biểu đại diện cho hơn 3.100 đảng viên Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô, và Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự đại hội. Ảnh: Viết Thành.



Dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Thủ đô trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp, ứng phó kịp thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, ngoại giao diễn ra trên địa bàn.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại đại hội. Ảnh: Viết Thành.



Đảng bộ Bộ Tư lệnh xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, trước hết là chất lượng về chính trị; xây dựng lực lượng thường trực “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”...

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; 100% các ban chỉ huy phòng thủ khu vực xây dựng quyết tâm, kế hoạch chiến đấu; kiểm tra sẵn sàng động viên cho lực lượng dự bị động viên. Các đối tượng được huấn luyện, luyện tập, diễn tập theo quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, huấn luyện, diễn tập.

Trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí. Trong đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ theo quy định tại Điều lệ Đảng, 17 đồng chí công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Trong buổi chiều, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã họp phiên thứ nhất để bầu ban thường vụ Đảng ủy, phó bí thư Đảng ủy và ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: Viết Thành.



Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí. Trong đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội theo quy định Điều lệ Đảng. 4 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ bầu là: Đồng chí Lưu Nam Tiến, Chính ủy; đồng chí Đào Văn Nhận, Tư lệnh; đồng chí Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng; đồng chí Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy.

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô gồm 2 đồng chí: Đồng chí Lưu Nam Tiến, Chính ủy; đồng chí Đào Văn Nhận, Tư lệnh; trong đó, đồng chí Lưu Nam Tiến được Đảng ủy phân công làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.