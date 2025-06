Bản tin 8H: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có lãnh đạo mới

TPO - Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, được giao đảm nhiệm nhiệm vụ Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chiều 10/6, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã báo cáo biên bản bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô đối với Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô, và Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thủ đô, được giao đảm nhiệm nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô. Sau đó, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt và Thiếu tướng Đào Văn Nhận ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1201 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 10/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định 2 vé số cùng trúng giải Jackpot 2. Giá trị của giải Jackpot 2 này trị giá 9.971.368.850 đồng (gần 10 tỷ đồng). Như vậy, giải Jackpot 2 này sẽ được chia đôi cho 2 người. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1201 của loại hình xổ số Power 6/55 là 03 - 06 - 21- 29 - 40 - 41 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 37. Ngoài ra, Vietlott tìm ra 30 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.876 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 42.047 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) vừa được thành lập tại Quyết định số 72/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2025. Theo Quyết định trên, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng Ban Tổ chức. Phó Trưởng Ban gồm: Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phó Trưởng Ban Thường trực); đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Đào Duy Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ.

Chiều 10/6, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh Phạm Thị Thùy Hương cho biết tỉnh đang hoàn thiện việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã và triển khai mô hình chính quyền hai cấp, dự kiến vận hành từ 1/7, với 806 cán bộ, công chức đã nộp đơn xin nghỉ việc. Tỉnh hiện giữ nguyên biên chế cấp huyện và xã, đồng thời tiến hành rà soát, tinh giản các trường hợp không đủ tiêu chuẩn. Tính đến nay, 76 người đã được giải quyết chế độ, trong đó 51 người nghỉ hưu trước tuổi và 25 người nghỉ theo nguyện vọng. Các địa phương tiếp tục tổng hợp danh sách. Về tài sản công, tỉnh có 148 trong tổng số 376 trụ sở cấp xã và huyện thuộc diện dôi dư.

Khoảng 14h56 ngày 10/6, tổ lái chuyến bay hành trình Kuala Lumpur - Hà Nội phát hiện 3 chiếc diều đang bay tại khu vực gần đầu 29 đường cất hạ cánh 11L/29R. Lúc này, máy bay đang trong giai đoạn tiếp cận hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ tổ bay, Sở chỉ huy khẩn nguy sân bay Nội Bài khẩn trương thông báo tới các lực lượng chức năng để xử lý kịp thời. Tại khu vực thôn Bắc Giã (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn), lực lượng chức năng phát hiện 4 em nhỏ đang chơi thả diều. Ba chiếc diều được thu giữ, các em nhỏ và người giám hộ được nhắc nhở và lập biên bản, tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ quy định về hành lang an toàn hàng không.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 11/6.Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Hình thái này gây ra đợt mưa lớn ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ thể, ngày và đêm 11/6, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên liên tiếp có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng từ đêm 11/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 10/6, UBND xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hải (56 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) và ông Ngô Khắc Tuấn (71 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước) đến khu vực hồ thủy lợi Đắk Ka trên địa bàn thôn 2, xã Lộc Bắc để tắm giặt, nhưng không thấy lên bờ. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy, đưa lên bờ. Chiều cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân được cơ quan chức năng giao cho người nhà lo hậu sự.