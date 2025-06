Bản tin 8H: Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự ở Cao Bằng

TPO - Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, và ông Lê Hải Hòa, Bí thư Thành ủy Cao Bằng, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Ngày 9/6, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025 với Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Lê Hải Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng cũng công bố quyết định chuẩn y bà Lê Hải Yến, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Vũ Đình Quang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tối 9/6, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể tại phòng trọ. Theo xác minh ban đầu, bà B.T.N. (40 tuổi, quê Phú Yên) thuê phòng trọ sống trên đường Hà Huy Giáp, phường Đông Hòa (TP Dĩ An), làm công nhân. Ngày 9/6, bà N. không đến công ty làm việc, đồng nghiệp gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy. Khoảng 17h30 cùng ngày, khi đến phòng trọ tìm, đồng nghiệp phát hiện bà N. tử vong trong tình trạng lõa thể ở phòng tắm. Bà N. thuê phòng ở cùng chồng và 2 con, nhưng ba cha con về quê.

Chiều 9/6, Công an Đồn Cầu Bươu (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) phát đi thông báo tìm kiếm khẩn cấp em Nguyễn Sỹ Hải (sinh năm 2010, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai; học sinh lớp 9, Trường THCS Tả Thanh Oai) sau gần 24h mất liên lạc với gia đình. Ông Nguyễn Sỹ Đinh, bố của Sỹ Hải, cho biết vào khoảng 17h ngày 8/6, Hải nói đi bộ ra ngoài chơi rồi mất liên lạc. Định vị từ điện thoại của Sỹ Hải cho thấy vị trí cuối cùng được ghi nhận là tại khu vực ngã ba Cầu Gỗ, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, cách nhà không xa, nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 10/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 10/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Dự báo khu vực Bắc Bộ từ ngày 14/6 có khả năng có nắng nóng diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ, từ khoảng ngày 14/6 có nắng nóng diện rộng.

Chiều 9/6, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 họp phiên toàn thể thứ 3. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 - đánh giá cao Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công an thời gian qua đã chủ động ban hành văn bản triển khai, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện hết sức có hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân. Qua tổng hợp cho thấy có 280.226.909 lượt ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tất cả các nội dung, điều khoản trong dự thảo nghị quyết, bình quân tỷ lệ tán thành là 99,75%. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành các quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định đối với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; bổ nhiệm lại Thượng tướng Lê Quốc Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an; bổ nhiệm lại Trung tướng Lê Tấn Tới giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)