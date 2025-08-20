'Lửa' tuổi trẻ ở vùng sâu Đắk Lắk

TPO - Lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các tổ chức cơ sở đoàn kiên trì bám sát cơ sở xây dựng mối quan hệ gần gũi, tin cậy với người dân. Bên cạnh đó, triển khai các mô hình sáng tạo góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới, vùng sâu xa của tỉnh.

Mô hình “Đưa pháp luật đến vùng biên giới” được Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai tại các xã biên giới Ia Rvê, Ia Lốp, Ea Bung (tỉnh Đắk Lắk).

Lễ ra mắt Mô hình “Đưa pháp luật đến vùng biên giới”.

Mô hình nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã biên giới.

Chị Hà Thị Thơm (xã Ia Lốp) chia sẻ, tham gia các buổi tuyên truyền về pháp luật, bản thân được trang bị những kiến thức bổ ích, nâng cao nhận thức. Qua đó, mọi người sẽ nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, môi giới cho các đối tượng vi phạm pháp luật; chủ động thông tin tố giác tội phạm.

Nhiều hoạt động thanh niên xã Ia Lốp dành cho thiếu nhi.

Em Triệu Thị Hà (15 tuổi, xã Ia Lốp) cho biết, tham gia các buổi tuyên truyền, được anh chị đoàn thanh niên, cô chú công an đi sâu phân tích, làm rõ phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội mà lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh dễ bị lôi kéo như: Cố ý gây thương tích, ma túy… . Khi được tuyên truyền giúp các em chủ động nhận diện, phòng ngừa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Tại buổi lễ, học sinh khó khăn nhận quà trước thềm năm học mới.

Tại buổi lễ ra mắt mới đây, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã trao tặng 3 máy làm mát cho Công an các xã Ia Rvê, Ia Lốp, Ea Bung nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng, nâng cao hiệu quả công tác tại địa bàn biên giới.

Bên cạnh đó, trao tặng 30 phần quà (gồm vở, sữa, bánh kẹo) cho 30 em nhỏ là trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Người dân, thiếu nhi tham gia các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông.

Nhằm phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống đuối nước cho trẻ em, Chi đoàn Công an phường Tân Lập phối hợp với Đoàn phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức các buổi tuyên truyền.

Về chủ đề an toàn giao thông học đường, báo cáo viên đã tuyên truyền giúp các em học sinh hiểu được cách tham gia giao thông đúng luật, an toàn, tránh các tai nạn không mong muốn xảy ra.

Các em thiếu nhi được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước.

Với chủ đề phòng chống đuối nước, giúp bảo vệ trẻ em và học sinh khỏi nguy cơ đuối nước, chủ động phòng tránh, không chủ quan khi ở gần khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối, bể bơi. Qua đó, các em biết nhận diện các tình huống rủi ro, xử lý các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu những mất mát đau lòng cho gia đình và xã hội.

Qua các buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng sống, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và văn minh.

Nhiều người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế.

Chi đoàn Công an xã Ea Ô (tỉnh Đắk Lắk) triển khai nhiều hoạt động nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau nhiều ngày, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kết hợp tuyên truyền pháp luật tại xã Ea Ô, đã có 5 công dân địa phương tự nguyện giao nộp 5 khẩu súng tự chế.

Ông Nguyễn Văn Thanh (người dân xã Ea Ô) chia sẻ, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ kiên trì bám sát cơ sở xây dựng mối quan hệ gần gũi, tin cậy với người dân. Hoạt động của Chi đoàn Công an xã Ea Ô đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Xã Ea Ô là xã vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk, có nhiều thành phần dân cư tập trung sinh sống, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trước đây diễn biến phức tạp. Thời gian qua, Công an xã Ea Ô đã triển khai nhiều mô hình: “Tiếng kẻng an ninh”, “Doanh nhân với an ninh trật tự”....nhằm đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Krông Á, Cư M’ta và Cư Prao (tỉnh Đắk Lắk), tổ chức tuyên truyền pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tại buổi tuyên truyền đã vận động người dân tự giác giao nộp 5 khẩu súng săn và súng tự chế.

Nhiều nội dung tại buổi tuyên truyền pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao vai trò, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Đây cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an và Nhân dân, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Các hộ gia đình được trao nhà nhận quà

Dịp này, hơn 25 lượt cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa: Tặng hàng chục phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Krông Á; Tặng 10 phần quà tặng 10 hộ gia đình thuộc diện được trao nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, dột nát tại 3 xã: Krông Á, Cư M’ta và Cư Prao (tỉnh Đắk Lắk).