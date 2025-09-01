Những người miệt mài mưu sinh trên phố kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

TPO - Với nhiều lao động ở Nghệ An, ngày nghỉ lễ cũng như ngày thường, vẫn những con đường quen thuộc, vẫn tấp nập những chuyến xe chất đầy hàng hóa.