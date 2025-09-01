Những người miệt mài mưu sinh trên phố kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

TPO - Với nhiều lao động ở Nghệ An, ngày nghỉ lễ cũng như ngày thường, vẫn những con đường quen thuộc, vẫn tấp nập những chuyến xe chất đầy hàng hóa.
Người lao động rong ruổi trên các con phố mưu sinh, giữ nhịp sống thường nhật.
Cơn bão số 5 (bão Kajiki) vừa đổ bộ vào Nghệ An kéo dài trong nhiều giờ đã khiến hệ thống điện, cây xanh bị bật gốc, gãy, đổ la liệt. Lượng rác lớn từ cây gãy, đổ bao phủ khắp các tuyến đường. Những ngày này, công nhân môi trường phải căng mình dọn dẹp rác thải, thu dọn cây cối.
Mỗi người một hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là cuộc sống mưu sinh còn khó nhọc.