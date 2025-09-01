Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Những người miệt mài mưu sinh trên phố kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thu Hiền

TPO - Với nhiều lao động ở Nghệ An, ngày nghỉ lễ cũng như ngày thường, vẫn những con đường quen thuộc, vẫn tấp nập những chuyến xe chất đầy hàng hóa.

tp-15.jpg
Dù là ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9,﻿ nhưng từ sáng sớm, những người lao động tự do ở Nghệ An đã tất bật với công việc mưu sinh của mình. Với họ, Không có thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ lại càng là điều xa xỉ.
tp-6.jpg
tp-1.jpg
Người lao động rong ruổi trên các con phố mưu sinh, giữ nhịp sống thường nhật.
tp-12.jpg
Nhiều năm nay, không kể nắng mưa, ngày lễ, bà Nguyễn Thị Vinh (50 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn rong ruổi trên chiếc xe cà tàng đi mua ve chai. “﻿Tôi không chồng, không con. Hàng ngày, tôi rong ruổi các con phố thu mua phế liệu, thu nhập bấp bênh, ngày có, ngày không. Những ngày nghỉ lễ như này, người người đi chơi, xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội nhưng với tôi lại là dịp để kiếm thêm thu nhập”, bà Vinh chia sẻ.
tp-11.jpg
Bà Xuân len lỏi qua con đường phía sau chợ đầu mối Vinh để bán bánh mì. Công việc này là thu nhập chính của cả gia đình nên bà không dám nghỉ, dù là một ngày.
tp-3.jpg
tp-4.jpg
Cơn bão số 5 (bão Kajiki) vừa đổ bộ vào Nghệ An kéo dài trong nhiều giờ đã khiến hệ thống điện, cây xanh bị bật gốc, gãy, đổ la liệt. Lượng rác lớn từ cây gãy, đổ bao phủ khắp các tuyến đường. Những ngày này, công nhân môi trường phải căng mình dọn dẹp rác thải, thu dọn cây cối.
tp-18.jpg
Dịp lễ, lượng hải sản tiêu thụ tăng mạnh, giá bán cao so với ngày thường là động lực để bà con ngư dân Nghệ An “gác” lễ, bám biển vươn khơi. “Nghỉ lễ nhưng chúng tôi vẫn ra khơi đánh bắt hải sản. Mùa này, các thuyền đều tập trung săn tôm tít, ghẹ, mực... Hải sản chuyển lên bán ngay tại bến, rất đắt hàng nên chúng tôi tranh thủ vươn khơi bám biển”, ngư dân Ngô Văn Trung (trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho hay.
tp-5.jpg﻿
tp-14.jpg
tp-7.jpg﻿﻿﻿
tp-17.jpg﻿﻿
Mỗi người một hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là cuộc sống mưu sinh còn khó nhọc.
Thu Hiền
#nghệ an #lao động #gác lễ #phố #vận chuyển hàng hóa #mưu sinh #Quốc khánh #ngày nghỉ lễ #2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục