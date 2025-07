Người lao động vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng, oi bức tại Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong ngày 30 và 31/7, tình trạng nắng nóng tiếp diễn tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ C, riêng khu vực Hà Nội có nơi vượt 37 độ C.

Giữa nền nhiệt hơn 40 độ C ngoài trời, những người lao động mưu sinh trên đường phố đang chật vật xoay xở để vừa làm việc, vừa tìm cách chống chọi với nắng nóng cực đoan.

Vốn mưu sinh bằng nghề bán hàng rong tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (phường Tây Mỗ), anh Quân tay bán hàng, tay cầm quạt để hạ nhiệt than thở: “Trời trưa nắng nóng oi bức, không một cơn gió nhưng tôi không dám nghỉ, nghỉ là không có tiền. Tôi phải đội hai lớp mũ, mặc áo chống nắng kín mít, che mặt bằng khăn ướt cho đỡ oi nóng, nhưng vẫn thấy choáng”.

Nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực, khiến cuộc sống và công việc của người lao động trở nên khó khăn hơn.

11h trưa, ông Khải vẫn đều đặn điều chỉnh dây cáp, thi công đường dây điện trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long. Nhiệt độ mặt đường bê tông thực tế lên tới gần 50 độ C khiến những người công nhân làm việc ngoài trời như ông cảm thấy ngột ngạt và kiệt sức.

Áo ông Khải ướt sũng, khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi liên tục chảy thành dòng trên trán và má. Xung quanh ông, hàng chục công nhân cũng đang cố gắng làm việc, người kéo dây dưới đường cống, người vận chuyển thiết bị trên mặt đường…

Trưa nắng oi ả, chị Bùi Thị Hoa - vốn sống bằng nghề thu mua phế liệu tại phường Mễ Trì vừa đào, vừa nhặt từng mảnh sắt thép vụn trong bãi phế thải. Chị Hoa chít một chiếc khăn trên đầu, quàng một chiếc khăn ở cổ và liên tục dùng khăn lau mồ hôi. Chiếc áo có quạt tản nhiệt là "cứu cánh" giúp chị và nhiều người lao động đỡ sốc nhiệt trong thời tiết cực đoan này.

Thời tiết nắng và oi khiến nước sông bốc mùi hôi thối nồng nặc. Công nhân trên công trường dự án cải tạo sông Tô Lịch vừa phải chống chọi với nắng nóng và nước bốc mùi ô nhiễm.

Sau hàng giờ lao động vất vả, những người lao động nghèo tranh thủ đặt lưng nghỉ ngơi, ngủ bù lấy sức tại những tán cây mát mẻ dọc vỉa hè.

Chuỗi ngày nắng nóng cao điểm đã khiến người dân sống trong khu vực dưới chân cầu Long Biên phải sống vô cùng khổ cực.

Trong những căn nhà trọ chưa đầy 10m2 ngập ngụa toàn chai vỏ, người dân phải dùng nước để làm mát trần và nền nhà, tắm rửa để hạ nhiệt.

Hai lớp mái tôn và tấm lợp xi măng vẫn không thể giúp các căn nhà trọ xập xệ bớt nóng nực.

Không điều hoà, các căn phòng trọ lúc nào cũng hầm hập vì nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua. Người dân phải lựa chọn ra ngoài bóng mát làm việc, tránh nóng thay vì nằm trong phòng vốn như "lò bát quái".

Thời điểm nắng nóng gay gắt cũng là khi những người công nhân ngành điện phải vất vả, luôn trong trạng thái túc trực để xử lý các sự cố.



Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.