Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gia đình dân tộc Dao chờ xem duyệt binh: 'Từ bé đến giờ mới có cơ hội về Thủ đô...'

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa dòng người chờ đợi diễu binh diễu hành, nổi bật sắc đỏ trang phục truyền thống dân tộc Dao. Chia sẻ với PV Tiền Phong, hai chị em Pam và Khoa bộc bạch: “Đi đường xa cũng mệt, dù mưa gió hay thức đêm ở vỉa hè cũng chịu được. Từ bé đến giờ mới có cơ hội về Thủ đô xem diễu binh diễu hành dịp Tết Độc lập”.

Đó là màu áo của hai chị em Triệu Thị Pam (SN 1977) và em chồng Triệu Thị Khoa (SN 1974). Hai chị em cùng ba người trong gia đình di chuyển từ bản Dao đỏ ở đất Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xuống Hà Nội từ chiều 31/8.

mxt-0181.jpg
Hai chị em Triệu Thị Pam (phải ảnh) và Triệu Thị Khoa rạng rỡ với sticker cờ Tổ quốc được tặng, chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Tùng.

Sau đêm ở nhà nghỉ, đoàn gia đình chị Pam và chị Khoa thăm phố xá và chọn điểm dừng chân ở phố Điện Biên Phủ từ trưa 1/9.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, hai chị em Pam và Khoa bộc bạch: “Đi đường xa cũng mệt, dù mưa gió hay thức đêm ở vỉa hè cũng chịu được. Từ bé đến giờ mới có cơ hội về Thủ đô xem diễu binh diễu hành dịp Tết Độc lập”.

mxt-0171.jpg
Chị Pam cùng 4 người trong gia đình, thông gia về Hà Nội dịp này. Ảnh: Xuân Tùng.

Chị Pam chia sẻ thêm, chính từ những lần theo dõi diễu binh diễu hành dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các hoạt động A80 dịp này qua ti vi, qua mạng xã hội thấy đẹp, ý nghĩa quá nên đã làm hành trình cả trăm cây số về Thủ đô dịp 2/9 này.

mxt-0158.jpg
Chị Khoa gọi điện chia sẻ không khí trên phố chờ diễu binh diễu hành với người thân ở nhà. Ảnh: Xuân Tùng.

“Xuống dưới đây thấy không khí rất sôi nổi, cờ hoa đẹp quá. Nhiều người thấy chúng tôi đều trò chuyện hỏi thăm và sẵn lòng giúp đỡ, hướng dẫn, chia sẻ chỗ ngồi, chai nước... Chúng tôi vui lắm”, chị Khoa nói.

img-5372.jpg
Bà Tân tặng sticker cờ Tổ quốc cho chị em Pam và Khoa. Ảnh: Xuân Tùng.


Góc phố có hai chị em người Dao đỏ, nhiều người dân dừng lại trò chuyện, chụp ảnh với sắc màu dân tộc. Nhiều người bất ngờ khi biết hành trình của hai chị em về Thủ đô dịp này.

Bà Nguyễn Thị Tân (SN 1960, phường Ninh Hiệp, Hà Nội) với áo cờ đỏ sao vàng và băng-rôn “Tôi yêu Việt Nam” tặng, dán sticker cờ Tổ quốc lên má hai chị em Pam và Khoa.

Bà Tân chia sẻ: “Tôi thấy hai chị em dân tộc này thấy bỗng thấy thật thân gần, chẳng còn khoảng cách miền xuôi miền ngược, khác nhau tiếng nói. Ở đây chỉ có lòng yêu nước, tự hào Việt Nam”.

mxt-0184.jpg
Bà Tân chụp ảnh cùng hai chị em Pam. Ảnh: Xuân Tùng.
mxt-0178.jpg
Mọi người có mặt cùng bà con dân tộc Dao hòa cùng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.
Xuân Tùng
#A80 #Diễu binh #Diễu hành #Kỷ niệm 80 năm #Quốc Khánh 2/9 #Tết Độc lập

Xem thêm

Cùng chuyên mục