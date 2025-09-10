Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố kẻ sát hại người tình rồi chở xác ra biên giới phi tang

Phạm Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi biết chị Đ. tử vong, Nhã bỏ thi thể cùng quần áo nạn nhân vào bao nylon, dùng xe máy chở đi hơn 70 km đến xã Bình Hiệp, Tây Ninh (giáp biên giới Campuchia) rồi quăng xác xuống kênh nhằm phi tang. Sau đó, Nhã quay lại thu dọn hiện trường, trả phòng trọ và bỏ trốn.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân là chị Đ.(32 tuổi, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) từng có chồng và hai con nhưng đã ly hôn. Chị Đ. đến xã Đức Hòa làm công nhân và quen Nhã rồi cả hai chung sống như vợ chồng trong căn phòng trọ ở ấp 3A, xã Đức Hòa.

Tối 29/8, sau khi thấy chị Đ. đi cùng một người đàn ông lạ, Nhã gọi chị về phòng trọ nói chuyện và phát sinh mâu thuẫn. Chị Đ. cầm dao tấn công, Nhã chống đỡ rồi đánh mạnh vào đầu khiến chị gục tại chỗ.

Khi biết chị Đ. tử vong, Nhã bỏ thi thể cùng quần áo nạn nhân vào bao nylon, dùng xe máy chở đi hơn 70 km đến xã Bình Hiệp, Tây Ninh (giáp biên giới Campuchia) rồi quăng xác xuống kênh nhằm phi tang. Sau đó, Nhã quay lại thu dọn hiện trường, trả phòng trọ và bỏ trốn.

img-3906.jpg
Chân dung kẻ thủ ác.
img-3907.jpg
Đêm 29/8, sau khi sát hại chị Đ., Nhã dùng xe máy chở thi thể đi hơn 70 km, phi tang dưới kênh giáp biên giới Campuchia.

Đến sáng 7/9, người dân phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy dưới kênh nên báo công an. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, xác định vụ việc là án mạng. Biết không thể trốn thoát, Nhã đã gọi điện đến công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Nguyễn
#Tây Ninh #giết người #phi tang thi thể #Nhã #vụ án mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục