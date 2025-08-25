Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tài xế chở gỗ bỏ chạy, lực lượng chức năng bắn 3 phát súng chỉ thiên

Huỳnh Thủy
TPO - Tài xế chở gỗ không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi, buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo.

Ngày 25/8, tin từ Trạm Bảo vệ rừng xã Tây Sơn (Đắk Lắk), đơn vị này vừa ngăn chặn chiếc xe chở gỗ hộp Bình Linh trên địa bàn.

Trước đó, lúc 3h sáng cùng ngày, trong lúc phối hợp Công an xã Tây Sơn tuần tra, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng xã Tây Sơn phát hiện ô tô biển số 78A-262.17 có biểu hiện nghi vấn.

tienphong-15.jpg
Tài xế bỏ xe, chạy thoát thân.

Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe tại tuyến đường bê tông liên thôn, song tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi, buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Chiếc xe sau đó bị chặn lại, tuy nhiên tài xế đã bỏ xe, chạy băng rừng thoát thân. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 21 khúc gỗ hộp Bình Linh (nhóm III), kích thước mặt cắt ngang khoảng 18cm, dài từ 1,5-2m.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #lái xe #bỏ chạy #bắn chỉ thiên #gỗ rừng

