Huế:

Phát hiện gần 30 tấn đường và lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc

Ngọc Văn
TPO - Lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Huế liên tiếp phát hiện gần 30 tấn đường kính trắng cùng lượng lớn gỗ phách, gỗ tròn không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên các tuyến đường qua địa bàn thành phố.

Ngày 20/8, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị đã liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn.

Trước đó, tại vị trí Km32 tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan qua huyện Phú Lộc cũ, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc do Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh làm tổ trưởng đã dừng, kiểm tra xe ô tô BKS 49H-02041.

xe-tai-cho-duong-kinh-trang.jpg
Xe tải do tài xế Phạm Tấn Tâm điều khiển chở gần 30 tấn đường kính trắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.﻿

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong thùng xe chở 600 bao tải đường kính trắng, trọng lượng gần 30 tấn, trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Tấn Tâm (SN 1993, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên. Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trạm CSGT Phú Lộc cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra xe tải BKS 81H-03.220 do Nguyễn Tất Nam (SN 1996, trú tại Chư Prông, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông qua TP Huế theo hướng Nam - Bắc.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 7 phách gỗ và 11 khúc gỗ tròn, hình trụ chưa rõ chủng loại và khối lượng.

Tài xế và người liên quan không cung cấp được hồ sơ lâm sản hợp pháp. Vụ việc hiện được Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP Huế xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn
