Hà Nội: Phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh hàng nhập lậu

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng QLTT Hà Nội đã phát hiện hàng loạt cơ sở buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng không đảm bảo an toàn sức khỏe nên đã xử lý theo quy định.

Ngày 7/8, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Chi cục vừa phát hiện hàng loạt các vụ vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Cụ thể, ngày 6/8, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Công an phường Hồng Hà (TP. Hà Nội), kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh trái cây tại ngõ 9, đường Hồng Hà, phường Hồng Hà.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 199 hộp hồng táo CHIBI với tổng khối lượng lô hàng lên tới hơn 250kg có xuất xứ từ nước ngoài.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số trái cây trên là hàng nhập lậu.

Bên cạnh đó, chủ cơ sở cũng bị phát hiện có hành vi kinh doanh nhưng không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở bán 119 hộp hồng táo CHIBI nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 6/8, Đội QLTT số 15 (Chi cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Đồ chơi trẻ em SMARTTOYTOY (Khu đô thị Louis City Tân Mai, phường Hoàng Mai).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 115 sản phẩm súng đồ chơi sản xuất tại nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, không có tem hợp quy, không đảm bảo an toàn sử dụng.

Ngày 7/8,, Đội QLTT số 15 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng với Công ty TNHH đồ chơi trẻ em SMARTTOYTOY; đồng thời buộc tiêu hủy số hàng hóa trên theo quy định.

Trước đó, ngày 31/7 Đội QLTT số 15 cũng thực hiện kiểm tra hộ kinh doanh Thỏ Hồng shop (số 33B, ngõ 357 Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 340 chiếc đồ chơi trẻ em xếp hình TOYS – Made in China do nước ngoài sản xuất. Tuy nhiên, sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và được xác định không đảm bảo an toàn sử dụng.

Ngoài ra, hộ kinh doanh cũng sử dụng website https://thohongshop.com để bán hàng trực tuyến nhưng không thực hiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công thương theo quy định.

Đội QLTT số 15 kiểm tra, phát hiện số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội QLTT số 15 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 18 triệu đồng với hộ kinh doanh Thỏ Hồng shop; đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa không bảo đảm an toàn sử dụng theo quy định.

Thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.