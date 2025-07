Vờ mua rồi cướp nhẫn vàng bỏ chạy

Ngày 30/7, Công an TPHCM đang lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý Trần Anh Dũng (31 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 29/7, Dũng đeo khẩu trang, chạy xe máy che biển số đến tiệm vàng K.P.N. 3 trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc.

Nữ nhân viên tiệm vàng ngã xuống đường khi nắm cổ áo kẻ cướp. Ảnh cắt từ clip.

Tại đây, Dũng giả vờ hỏi mua vàng và được nhân viên đưa chiếc nhẫn trị giá khoảng 35 triệu đồng để xem. Sau một lúc quan sát, Dũng bất ngờ cầm chiếc nhẫn bỏ chạy ra ngoài và nhảy lên xe nổ máy chạy đi. Ngay sau đó, nữ nhân viên đuổi theo và nắm cổ áo kéo lại nhưng Dũng rồ ga bỏ chạy khiến người này ngã xuống đường.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Công an TPHCM có mặt khám nghiệm trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, truy xét nghi phạm. Sau nhiều giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt được Dũng khi đang lẩn trốn ở phường Tân Sơn Nhì.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.