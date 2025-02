Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm 3 bãi cát không phép ‘tung hoành’ dọc sông Đuống

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu kiểm tra thông tin phản ánh của Tiền Phong về 3 bãi cát không phép hoạt động ngang nhiên tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Chủ tịch thành phố cũng yêu xử lý nghiêm 3 bến bãi này, đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo quy định.

Ngày 20/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản 560 về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền Phong phản ánh về các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép tại huyện Gia Lâm.

Cụ thể, ngày 18/2/2025, báo Tiền Phong đăng bài viết “Hà Nội: Vài trăm mét bờ sông, 3 bãi cát không phép ‘tung hoành’”, phản ánh dọc bờ sông Đuống, đoạn qua xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) có 3 bãi trung chuyển, khai thác đất, cát trái phép, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân địa phương.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo Tiền Phong phản ánh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố” nếu để xảy ra sai phạm.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND huyện Gia Lâm báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 28/2/2025.

Trước đó, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trong khoảng vài trăm mét dọc bờ sông Đuống (thuộc địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có tới 3 bãi trung chuyển đất, cát hoạt động. Đó là các bãi Giang Linh, Khổng Trường Giang và Tất Thắng.

Được biết, các bãi này đều đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt, yêu cầu đình chỉ nhưng đến nay vẫn hoạt động bất chấp quy định. Đặc biệt, bãi trung chuyển rộng hơn 10.000m2 có tên Giang Linh do Cty TNHH Giang Linh quản lý nằm ngay sát ruộng và hoa màu của người dân. Bãi tập kết vật liệu trái phép, xúc đất, cát gây sạt lở bờ sông. Ngoài ra, việc vận chuyển than, đất, cát ngày đêm khiến cho nhiều tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Có thời điểm, công nhân bãi cát này tổ chức đổ cát lên cả ruộng của bà con nông dân, sau đó xảy ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.