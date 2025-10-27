Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, miền Trung vẫn mưa như trút

TPO - Hôm nay (27/10), miền Bắc tiếp tục se lạnh về đêm và sáng nhưng trưa chiều tăng nhiệt mạnh với nhiệt độ khoảng 27-30 độ. Miền Trung tiếp tục mưa lớn đỉnh điểm với lượng mưa trong hai ngày (27-28/10) dự báo từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 28-30 độ.

Thanh Hóa đến Nghệ An hôm nay nhiều mây, ít mưa, đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 26-28 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh vào trưa chiều nay (27/10).

Khu vực từ Hà Tĩnh đến hết duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa dông. Trong đó mưa lớn nhất tập trung tại Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa từ sáng sớm nay đến sáng sớm 29/10 từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Hà Tĩnh đến Quảng Trị hôm nay và ngày mai (27-28/10) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ sáng sớm ngày 27/10 đến sáng sớm ngày 28/10, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk (Bình Định – Phú Yên cũ) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27/10 ở Tây Nguyên, Nam Bộ, tỉnh Khánh Hoà và Bình Thuận cũ cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo xa hơn, trong ngày và đêm 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

TPHCM sáng nay ít mưa, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to.