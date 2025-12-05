Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn bật khóc khi được Báo Tiền Phong trao quà cứu trợ

TPO - Nhận quà từ đại diện Báo Tiền Phong, bà Chương và con gái bật khóc nức nở. Đoàn công tác bước ra khỏi nhà bà Chương, trời đã tối đen như mực.

Sau gần hai ngày đi trao quà cứu trợ dưới Tuy Hoà (Đắk Lắk), rồi qua Quy Nhơn (Gia Lai) với quãng đường di chuyển cả nghìn cây số, chiều 4/12, đoàn công tác của Báo Tiền Phong đã ngược lên địa bàn xã miền núi Phú Mỡ (Đắk Lắk) để thăm hỏi bà con nơi đây.

Đoàn đã di chuyển gần 100 cây số vòng vèo theo quốc lộ 19C quanh co, khúc khuỷu. Men theo quốc lộ này có con sông Hà Thanh, sau đợt bão 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua (từ 19-21/11), cây cỏ đổ rạp xuống lòng suối, xơ xác, chết dần. Trên các ngọn đồi men theo quốc lộ 19C, hàng nghìn héc-ta keo, mía, sắn bị gãy đổ, ngổn ngang.

Đoàn công tác tới trụ sở Công an xã Phú Mỡ (Đắk Lắk) khi trời đã bắt đầu tối dần. Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ cùng ông So Minh Mùi - Phó Chủ tịch UBND xã, trung tá Nguyễn Hải Đăng - Phó Trưởng Công an xã Phú Mỡ đã trực tiếp đi thăm hỏi 10 hộ dân hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng do mưa lũ, bão số 13 gây ra. Thay mặt Báo tiền Phong, Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn đã gửi lời thăm hỏi, động viên, tặng mỗi hộ 2 triệu đồng để chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con.

Đoàn đến nhà bà Phan Thị Soi (70 tuổi, trú thôn Kỳ Lộ) khi mọi người vừa dùng cơm tối xong. Bà Soi không có chồng con, ở cùng em trai nay đã 58 tuổi. Cả hai nương tựa vào nhau đã nhiều năm nay, bởi vợ của em trai bà Soi “có cũng như không”. Trong căn bếp chật hẹp, bà Soi chia sẻ, cách đây hơn hai năm xương cốt thoái hoá khiến bà không thể đi lại được.

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn trao quà cho bà Phan Thị Soi.

Không có tiền chạy chữa, mổ chân nên mọi người trong gia đình gom góp mua cho bà một chiếc xe lăn để tiện di chuyển trong nhà. Cuộc sống đã vất vả lại càng thêm cơ cực khi bão lũ ập tới, có mấy tạ thóc cũng bị ngập ướt sũng. Bà Soi và em trai cũng gom góp trồng được 2 sào keo. Những tưởng 3 năm nữa sẽ có thu hoạch, có chút vốn dưỡng già, ai ngờ vừa qua bị gió bão quật ngã hết.

“Hôm mưa lũ lịch sử từ 19-21/11, may có cậu em trai về đưa lên nhà khác cao hơn lánh nạn, chứ không mạng già này cũng không còn nữa. Giờ hai chị em ăn cơm, nương tựa vào nhau sống qua ngày. Mà chú nó cũng bị hen mãn tính, sống được ngày nào hay ngày đó”, bà Soi ứa nước mắt.

Hơn 3 năm trước do bị đột quỵ, bà Kpă Thị Chương (68 tuổi, thôn Phú Tiến) bị liệt nửa người. Căn nhà nhỏ hiu quạnh chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc quạt điện đã hỏng. Năm người con của bà ai cũng vất vả, không có nương rẫy canh tác, chạy vạy khắp nơi, ai thuê gì làm đó. Để thuận tiện cho việc sinh hoạt, bà Chương được các con làm cho một căn phòng nhỏ thô sơ bằng gạch vỡ, tự ăn uống, sinh hoạt bên trong. Mỗi ngày đến bữa, con gái của bà Chương nấu cơm rồi đem tới bón cho mẹ.

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn và lãnh đạo Công an xã Phú Mỡ, UBND xã trao quà cho bà Kpă Thị Chương.

“Chiều nào em cũng tắm cho mẹ. Mẹ lại ở sạch nên mấy anh chị em thay nhau dọn dẹp phòng của mẹ hằng ngày”, con gái bà Chương chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn gửi lời hỏi thăm, động viên bà Chương cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khoẻ. Đồng thời động viên các thành viên trong gia đình bà Chương sớm vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra, cố gắng chăm sóc sức khoẻ cho mẹ già làm tròn đạo hiếu.

Nhận quà từ đại diện Báo Tiền Phong, bà Chương và con gái bật khóc nức nở. Chồng và con trai bà cũng vừa mất ngay sau bão lũ ít ngày khiến cho lòng bà càng thêm trĩu nặng. Đoàn công tác bước ra khỏi nhà bà Chương, trời đã tối đen như mực.

Trước đó, sau khi tiếp nhận số hàng cứu trợ từ Báo Tiền Phong gửi tới (3 tấn gạo, 300 thùng nước, 100 thùng trứng ăn liền, cùng một số quần áo, thuốc khử khuẩn), Công an xã Phú Mỡ đã phối hợp với UBND xã, Mặt trận tổ quốc xã rà soát, lập danh sách 100 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão và mưa lũ gây ra để trao tặng, hỗ trợ.

Các gia đình mà đoàn đến thăm không chỉ khó khăn về kinh tế mà đa phần đều có người già nằm liệt giường, bệnh nặng mãn tính (đột quỵ, tai biến).

Những món quà dù không lớn về vật chất nhưng là sự động viên, chia sẻ khó khăn trong lúc hoạn nạn.

Người dân xã Phú Mỡ tập trung tại trụ sở Công an xã để nhận hàng cứu trợ do Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm quyên góp gửi tới.

Xã Phú Mỡ được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Phú Mỡ và Xuân Quang 1, với diện tích tự nhiên 547,20km², phần lớn diện tích là đồi núi, địa hình phức tạp. Người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao (62%). Dân số toàn xã 9.007 người (trong đó, có 5.581 người dân tộc thiểu số).

Công an xã Phú Mỡ phân loại hàng hoá cứu trợ.

Quà được cho vào các túi ni-lông sạch sẽ.

Người dân phấn khởi khi được nhận quà cũng như tấm lòng của Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm gửi tặng.

Thượng tá Trần Minh Tuấn - Trưởng Công an xã Phú Mỡ (áo phông trắng) phát quà cứu trợ cho người dân.

Người dân phấn khởi khi được tiếp sức để vượt qua khó khăn sau bão lũ.