Tiếp động lực cho trẻ nghèo Đắk Lắk vượt khó

TPO - 46 chiếc xe đạp cùng 46 suất quà ý nghĩa đã được Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ cùng các nhà hảo tâm trao tặng cho 92 học sinh khó khăn trên địa bàn xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Đây là nguồn động viên khích lệ, giúp các em vượt khó, vươn lên học tập tốt.

Toàn cảnh chương trình Tết trung thu “Chung tay vì thế hệ tương lai” tại hội trường Đảng ủy xã Krông Ana.

Ngày 5/10, tại hội trường Đảng ủy xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Krông Ana, Công ty ô tô Năm châu duy nhất, Công ty TNHH Công nghiệp cao su Chính tân Việt Nam, Dịch vụ gia chánh Thúy An (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tổ chức chương trình Tết trung thu “Chung tay vì thế hệ tương lai”.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 46 xe đạp cho các học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; cùng 46 suất quà gồm gạo và bánh trung thu, lồng đèn, bút vở cho 46 học sinh mầm non. Tổng số 92 học sinh đại diện các trường trên địa bàn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn.

Bà H Năm Niê - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) xã Krông Ana gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia và đồng hành cùng địa phương trong việc vun đắp cho thế hệ măng non của đất nước.

Theo bà H Năm, những phần quà này không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các em học sinh. “Tôi tin rằng, với sự quan tâm ấy, việc đến trường và học tập của các em sẽ ngày càng khởi sắc, gặt hái nhiều thành công”, bà H Năm chia sẻ.

Không khỏi xúc động khi được nhận quà, em Nguyễn Văn Thắng, lớp 6A3, Trường THCS Lương Thế Vinh gửi lời cảm ơn sâu sắc: “Những món quà này không chỉ giúp chúng em có thêm điều kiện đến trường thuận lợi hơn, mà còn là nguồn động viên, khích lệ để chúng em luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt. Chúng em xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của mọi người”.

Ông Lê Minh Nhất, Chủ tịch HĐQT Công ty ô tô Năm châu duy nhất cho hay, đây là hoạt động thường niên của công ty, hướng tới các cháu nhỏ khó khăn nhằm chia sẻ, tiếp thêm động lực cho các cháu vươn lên học tập tốt.

Một số hình ảnh chương trình:

Bí thư xã Krông Ana Nguyễn Minh Chí (bìa trái) cùng ông Lê Minh Nhất - Chủ tịch HĐQT Công ty ô tô Năm châu duy nhất trao các phần quà trung thu ý nghĩa cho các em học sinh mầm non.

Ông Lê Minh Nhất - Chủ tịch HĐQT Công ty ô tô Năm châu duy nhất trao quà cho các cháu thiếu nhi.

Nhà báo Tuấn Nguyễn - Phó trưởng VPĐD báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ cùng ông Ngô Minh Dũng - TGĐ Công ty cổ phần ô tô Năm Châu Duy Nhất và đại diện xã Krông Ana trao quà cho các cháu nhỏ.

Bí thư và Chủ tịch UBMTTQ VN xã Krông Ana tặng hoa và gửi thư cảm ơn tới báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm.