Trường học Hà Nội ủng hộ gần 280 triệu đồng và nhiều phần quà cho học sinh, người dân vùng lũ

TPO - Sáng 3/12, tại báo Tiền Phong, các trường học tại Hà Nội đã đến trao tặng những phần quà ủng hộ học sinh, người dân vùng lũ miền Trung, Tây Nguyên.

Tại chương trình, cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, phường Hồng Hà đại diện thầy cô giáo, học sinh nhà trường trao tặng số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng.

Cô Đào Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa đại diện nhà trường trao tặng số tiền 10 triệu đồng.

Đại diện Trường THCS Trưng Nhị cô Đỗ Thu Hà và cô Vũ Khánh Phượng, Phó hiệu trưởng nhà trường trao tặng 1.500 tập vở và 500 bộ đồ dùng học tập.

Cô Hoàng Thị Kim Quế, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm đại diện các nhà giáo, học sinh, phụ huynh nhà trường trao tặng số tiền 189.8 triệu đồng.

Thầy Thầy Đỗ Khắc Huấn, Bí thư Đoàn Trường THPT Kim Liên và đại diện học sinh của trường trao tặng số tiền 57.8 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, cô Hoàng Thị Kim Quế, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm chia sẻ, thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh nhà trường rất xót xa khi chứng kiến hình ảnh lũ lụt gây thiệt hại nặng nề ở các địa phương. Thông qua báo Tiền Phong, thầy trò mong muốn gửi món quà thể hiện tấm lòng san sẻ, yêu thương tới người dân vùng lũ. Nhà trường cũng coi đây là dịp giáo dục học sinh, biết chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

"Năm ngoái, học sinh của trường cũng chung tay ủng hộ học sinh chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi và rất xúc động khi đại diện nhà trường trực tiếp đến trao sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi ở các tỉnh miền núi phía Bắc", bà Quế nói.

Cô Vũ Khánh Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Nhị cho biết, năm nay các đợt bão lũ xảy ra liên tục. Trước đó, nhà trường đã phát động giáo viên, học sinh cùng chung tay ủng hộ, chia sẻ khó khăn, động viên thầy cô giáo, học sinh các nhà trường. Và ngay khi Báo Tiền Phong phát động, cô trò một lần nữa chung tay quyên góp đồ dùng học tập, bút viết với mong muốn được gửi món quà tới tay các em học sinh vùng lũ như lời động viên, tiếp sức các em đến trường. Cô Phượng gửi lời cảm ơn báo Tiền Phong, tờ báo luôn tiên phong, đồng hành, làm cầu nối đưa món quà của các nhà hảo tâm, cô trò nhà trường tới người dân, học sinh vùng lũ.

Đại diện học sinh Trường THPT Kim Liên, Phạm Quỳnh Nhi, Phó Bí thư Đoàn trường nói rằng, em rất xót xa khi theo dõi tin tức lũ lụt tàn phá các địa phương. Do đó, em và các bạn học sinh nhà trường đã nóng lòng được đóng góp một phần nhỏ bé chung tay với các bạn học sinh Thủ đô gửi tới người dân, các bạn học sinh vùng lũ. Em mong muốn, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên của Trường THPT Kim Liên tiếp tục được đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện cùng Báo Tiền Phong.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu, phụ huynh, học sinh các nhà trường đã chung tay chia sẻ với sự mất mát, khó khăn đối với học sinh, người dân vùng lũ.

"Chúng tôi đã có đợt đi đến tỉnh Khánh Hòa trao quà cho người dân. Khi nhận được món quà, tấm lòng của các nhà hảo tâm, có người xúc động, bật khóc vì trong khó khăn, hoạn nạn đã được sự quan tâm, sẻ chia từ nhiều nơi", Nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Đại diện các nhà trường tại buổi trao quà hỗ trợ người dân, học sinh vùng lũ.

Báo Tiền Phong thời gian qua có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ người dân khó khăn vì thiên tai, bão lũ, dịch Covid. Đặc biệt, ngay sau khi cơn bão Yagi tàn phá các tỉnh miền núi phía Bắc, báo đã tổ chức lễ phát động tại Trường THCS Cầu Giấy, quyên góp tiền hỗ trợ trẻ mồ côi sau bão.

Thương cảm, sẻ chia với học sinh đến từ Làng Nủ về Hà Nội đi đôi dép cũ, học sinh Trường THCS Cầu Giấy đã cởi đôi giày mới mình đang đi, lột túi có 20.000 đồng tiền được bố mẹ cho ăn sáng, gom cả giấy kiểm tra để tặng bạn là hình ảnh rất nhân văn, chạm đến trái tim của các bạn nhỏ đang sống trong điều kiện thuận lợi ở Thủ đô.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, ngay trong hôm nay và ngày mai (3- 4/12), Báo Tiền Phong sẽ đến các địa phương để nhanh chóng trao tặng các phần quà tới học sinh, thầy cô giáo các nhà trường và người dân chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ vừa qua.