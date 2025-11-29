Gần 2.000 USD bị bỏ quên trong túi đồ cứu trợ bà con vùng lũ

TPO - Trong lúc sắp xếp hàng cứu trợ tập kết ủng hộ đồng bào vùng lũ, người đàn ông ở TP Đà Nẵng phát hiện số tiền lớn bị bỏ quên liền tới công an xã nhờ xác minh để trao trả

Ngày 29/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng vừa xác minh, trao trả số ngoại tệ cho người phụ nữ bỏ quên trong túi đồ ủng hộ bà con vùng lũ.

Trao trả số tiền cho chủ nhân bỏ quên trong túi đồ cứu trợ. Ảnh CA

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 28/11, Công an xã Hà Nha tiếp nhận tin báo của ông Lê Văn Hoàng (SN 1965, trú thôn Mỹ An, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) về việc phát hiện số tiền lớn trong lúc sắp xếp hàng cứu trợ tập kết tại nhà ông Hoàng, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1971, trú cùng thôn). Cụ thể, trong một bao đồ có số tiền ngoại tệ gồm 1.865 USD và 130 Peso Cuba. Ngay sau đó ông Hoàng đã đến Công an xã Hà Nha nhờ xác minh, tìm người chủ tài sản trên.

Qua rà soát, xác minh Công an xã Hà Nha xác định người bỏ quên số tài sản trên là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1985, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Bà Lan cho biết trước đó có gửi quần áo cũ ủng hộ đồng bào vùng lũ, nhưng vô ý để quên số tiền tiết kiệm trong chiếc túi màu xanh kèm theo các bao đồ.

Sau khi xác minh trùng khớp thông tin, Công an xã Hà Nha đã hoàn tất thủ tục và trao trả toàn bộ tài sản cho bà Tuyết Lan.