Thầy cô dọn lũ từ tinh mơ chờ đón học trò tới lớp

TPO - Nhiều trường học ở Đà Nẵng, Huế... bị lũ tấn công dai dẳng mấy ngày qua đã được dọn dẹp xong, sẵn sàng đón học sinh tới lớp.
Ngoài thầy cô giáo, trường còn được các chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp rất nhiệt tình. Đây là một trong những trường ngập nặng nhất tại phường Hòa Xuân.
Trường Tiểu học Nguyễn Hồng Ánh được gột rửa sau 3 ngày ngâm lũ, chỉ mong những ngày tiếp theo trời nắng để khô ráo, bàn ghế, tường, sàn không bị ẩm mốc.
Vì đặc thù trường mầm non, các cô dọn dẹp rất kỹ càng từ phòng ốc đến bàn ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi, sân trường, khu bếp... để đảm bảo môi trường khô ráo, giữ gìn vệ sinh, không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.