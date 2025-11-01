Thầy cô dọn lũ từ tinh mơ chờ đón học trò tới lớp

TPO - Nhiều trường học ở Đà Nẵng, Huế... bị lũ tấn công dai dẳng mấy ngày qua đã được dọn dẹp xong, sẵn sàng đón học sinh tới lớp.