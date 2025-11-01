Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Thầy cô dọn lũ từ tinh mơ chờ đón học trò tới lớp

Thanh Hiền - Ngọc Lâm- Diệu Huyền- Minh Hà

TPO - Nhiều trường học ở Đà Nẵng, Huế... bị lũ tấn công dai dẳng mấy ngày qua đã được dọn dẹp xong, sẵn sàng đón học sinh tới lớp.

tp-ngaplu-truongdn-15.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Hồng Ánh (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng﻿) ngập khoảng 1,5m. Dãy phòng học ở khu thấp bị nước lũ nhấn chìm bàn ghế. Dấu nước còn in đậm trên tường. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-ngaptruong-1.jpg
Cô Nguyễn Thị Sương, Hiệu trưởng nhà trường cho hay từ 3g sáng 31/10, các giáo viên đã đến trường dọn dẹp﻿, tranh thủ khi bùn còn chưa đóng lớp để đẩy hết ra ngoài. Đến sáng, các dãy phòng cơ bản đã được dọn sạch, mọi người tiếp tục đuổi bùn non trên sân.
tp-ngaptruong-2.jpg
Bùn bám lên tường, phải dùng vòi nước gột rửa để bùn trôi và bớt mùi tanh. Theo cô Sương, chưa năm nào lũ ngập﻿ nặng như năm nay.
tp-ngaptruong-3.jpg
tp-ngaptruong-4.jpg
Ngoài thầy cô giáo, trường còn được các chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp rất nhiệt tình. Đây là một trong những trường ngập nặng nhất tại phường Hòa Xuân.
tp-ngaplu-truongdn-19.jpg
Những căn phòng bị nước ngập một nửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế phơi khô, sẵn sàng đón học trò.
20251031-113501.jpg
tp-ngaplu-truongdn-17.jpg
tp-ngaplu-truongdn-16.jpg
tp-ngaplu-truongdn-2.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Hồng Ánh được gột rửa sau 3 ngày ngâm lũ, chỉ mong những ngày tiếp theo trời nắng để khô ráo, bàn ghế, tường, sàn không bị ẩm mốc.
tp-ngaplu-truongdn-7.jpg
Trường mầm non Hòa Châu (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) ở trên khu đất cao nhưng lũ cũng không tha. Từ hôm 28/10, nước bắt đầu dâng trên sân trường rồi tấn công vào các dãy phòng học, phòng bếp...
tp-ngaplu-truongdn-13.jpg
Cả trường căng mình dọn dẹp từ khi nước rút để trường sớm khô ráo, sạch sẽ. Cô Trần Thị Thế, Hiệu trưởng nhà trường cho hay khi nghe tin dự báo mưa ngập, trường đã chủ động kê gác bàn ghế, dụng cụ học tập, thiết bị lên cao. Vì vậy nên bớt bị thiệt hại.
tp-ngaplu-truongdn-4.jpg
﻿﻿﻿tp-ngaplu-truongdn-12.jpg
tp-ngaplu-truongdn-6.jpg
tp-ngaplu-truongdn-14.jpg
Vì đặc thù trường mầm non, các cô dọn dẹp rất kỹ càng từ phòng ốc đến bàn ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi, sân trường, khu bếp... để đảm bảo môi trường khô ráo, giữ gìn vệ sinh, không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
tp-ngaplu-truongdn-9.jpg
"Mọi người dọn dẹp từ sớm, ở lại ăn cơm trưa ngay tại trường rồi chiều tiếp tục dọn. Từ mai trường sẵn sàng đón các cháu trở lại", cô Trần Thị Thế, Hiệu trưởng trường mầm non Hòa Châu cho hay.
z7174116245788-ad9c667056a230ac090c58d0b8f5cbd2.jpg
Sau khi nước lũ xuống dần, nhiều thiết bị của Trường Tiểu học số 2 Quảng Vinh ở xã Đan Điền, TP Huế bị hư hỏng nhiều.
z7174053983590-33bf3f3a4b3ca7283ed5679172899cff.jpg
Hai đợt lũ lụt khiến trường mầm non Hoạ Mi 2 Hoạ Mi 2, xã Đan Điền, TP Huế bị nhấn chìm. Ảnh Diệu Huyền
z7174053939680-f1ce3271cabb0c6c4a67124b6e6d4254.jpg
Các cô giáo đang tranh thủ nước rút để dọn dẹp
z7174053498345-41fc0b7fe948569c680a17b7afd02539.jpg
z7174053965420-680c3775e7e0663325332770126a9747.jpg
z7174053466205-4cab0cded33d6e9c41dec4507d35a761.jpg
z7174000004681-08fe18e683c7588c5c86865c4c38e1b8.jpg
Các thầy giáo Trường THCS Ngô Thế Lân - xã Quảng Điền đang sửa chữa lại các trang thiết bị sau lũ rút- Ảnh Minh Hà
Thanh Hiền - Ngọc Lâm- Diệu Huyền- Minh Hà
#Thầy cô dọn lũ #trường ngập #học sinh #đến lớp #mưa lớn #ngập lũ #Đà Nẵng #Tiểu học Nguyễn Hồng Ánh #mầm non Hoà Châu #Hoà Xuân

