Cảnh tượng máy móc, hàng hóa 'chết đuối' tràn lan trên tuyến phố sầm uất ở Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Trận ngập lũ nặng nề và dai dẳng khiến hàng loạt cửa hàng kinh doanh ở Đà Nẵng rệu rã khi hàng hóa, máy móc thiết bị "chết đuối" hàng loạt. Cảnh tượng tiêu điều hai bên đường khiến người dân không khỏi xót xa.

tp-thiet-hai-lu-18.jpg
Lũ rút, tuyến đường Trần Nhân Tông (phường Điện Bàn, Đà Nẵng﻿) hiện ra xơ xác. Hai bên đường đầy bùn đất và đồ đạc, hàng hóa hư hỏng do cơn lũ nhấn chìm. Đây là tuyến đường ngày thường sầm uất với hàng loạt cửa hàng kinh doanh đa dạng sản phẩm. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-thiet-hai-lu-2.jpg
Một cửa hàng điện máy với hàng chục chiếc máy lọc nước nhuộm bùn nằm phơi trước vỉa hè. Theo người dân, không ai ngờ mực nước năm nay lại dâng cao đến vậy. Dù cố gắng kê tài sản lên cao nhưng nước lũ vẫn leo lên.
tp-thiet-hai-lu-13.jpg
Ông Lê Hữu Minh, chủ một cửa hàng bán dù bạt vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ. "Nước vào nhà tôi gần lút đầu. Hàng hóa đã kê cao cả mét rồi mà cũng bị lũ ngâm gần hết trơn. Giờ tôi cũng chưa dám đưa xuống phơi vì nghe dự báo có mưa lớn, dễ ngập lũ﻿ tiếp", ông mệt mỏi.
tp-thiet-hai-lu-17.jpg
tp-thiet-hai-lu-12.jpg﻿
﻿tp-thiet-hai-lu-16.jpg﻿
tp-thiet-hai-lu-19.jpg
Xe máy, bàn ghế, hàng hóa... ngâm bùn nhan nhản. Sau hai hôm lũ rút, người dân vẫn chưa thể dọn dẹp hết vì đồ đạc ngâm lũ quá nhiều. Một số khu vực còn chưa có điện.
tp-thiet-hai-lu-15.jpg
Cửa hàng bán nệm thiệt hại lớn vì lũ. Những tấm nệm còn mới toanh, nguyên bao bì giờ thành rác thải. Các hộ kinh doanh thiệt hại quá lớn.
tp-thiet-hai-lu-3.jpg
Bàn ghế của một ngân hàng phơi ngoài trời sau mấy ngày ngâm nước lũ. Tuy nhiên cũng khó cứu được vì nước làm bung toác, ẩm mốc hết gỗ công nghiệp. "Ở đây đã xây cao hơn những nơi khác, nhưng nước vẫn vào nhà cả mét. Không ai ngờ cả", nhân viên ngân hàng nói.
tp-thiet-hai-lu-7.jpg
Máy móc thiết bị chìm trong nước lũ, bùn vàng quạch còn đóng lại. Không chỉ thiệt hại về tài sản, nhiều cửa hàng, trụ sở cũng phải tạm ngừng hoạt động do mọi thứ còn quá ngổn ngang.
tp-thiet-hai-lu-4.jpg
tp-thiet-hai-lu-6.jpg
tp-thiet-hai-lu-10.jpg
tp-thiet-hai-lu-5.jpg
Hàng loạt máy móc, bàn ghế... bị nhấn chìm. Số tiền khắc phục không hề nhỏ.
tp-thiet-hai-lu-14.jpg
Nước lên gần lút đầu, ngâm hết hàng hóa của hộ kinh doanh trên đường Trần Nhân Tông. "Hơn chục năm trở lại đây chưa khi nào có trận ngập nặng nề và dai dẳng đến vậy cả. Làm quần quật cả năm, bỏ ra bao nhiêu công sức tiền của đầu tư, giờ lũ phá sạch", chủ một cửa hàng xót xa.
tp-thiet-hai-lu-9.jpg
Giấy tờ, tài liệu đã kê cao nhưng vẫn không thoát được.
tp-thiet-hai-lu-20.jpg
tp-thiet-hai-lu-1.jpg
Cửa hàng áo quần lớn tan hoang sau mấy ngày bị dầm trong nước lũ. Dự báo ngày 1/11 đến ngày 3/11 Đà Nẵng lại có mưa vừa, mưa to, rất to. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.
tp-thiet-hai-lu-11.jpg
Tuyến đường kinh doanh sầm uất nay tiêu điều sau lũ.
Thanh Hiền
#Đà Nẵng #xót xa #máy móc #hàng hoá #chết đuối #ngập lụt #mưa lớn #Điện Bàn #dọn lũ

