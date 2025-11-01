Cảnh tượng máy móc, hàng hóa 'chết đuối' tràn lan trên tuyến phố sầm uất ở Đà Nẵng

TPO - Trận ngập lũ nặng nề và dai dẳng khiến hàng loạt cửa hàng kinh doanh ở Đà Nẵng rệu rã khi hàng hóa, máy móc thiết bị "chết đuối" hàng loạt. Cảnh tượng tiêu điều hai bên đường khiến người dân không khỏi xót xa.