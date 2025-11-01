Cảnh tượng máy móc, hàng hóa 'chết đuối' tràn lan trên tuyến phố sầm uất ở Đà Nẵng

TPO - Trận ngập lũ nặng nề và dai dẳng khiến hàng loạt cửa hàng kinh doanh ở Đà Nẵng rệu rã khi hàng hóa, máy móc thiết bị "chết đuối" hàng loạt. Cảnh tượng tiêu điều hai bên đường khiến người dân không khỏi xót xa.
Xe máy, bàn ghế, hàng hóa... ngâm bùn nhan nhản. Sau hai hôm lũ rút, người dân vẫn chưa thể dọn dẹp hết vì đồ đạc ngâm lũ quá nhiều. Một số khu vực còn chưa có điện.
Hàng loạt máy móc, bàn ghế... bị nhấn chìm. Số tiền khắc phục không hề nhỏ.
Cửa hàng áo quần lớn tan hoang sau mấy ngày bị dầm trong nước lũ. Dự báo ngày 1/11 đến ngày 3/11 Đà Nẵng lại có mưa vừa, mưa to, rất to. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.