Gia Lai: Khẩn trương hạ cần cẩu các công trình, đảm bảo an toàn trước bão Kalmaegi

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu ký cam kết khẩn trương hạ cần cẩu tại công trình đang thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi bão đổ bộ.

Trưa 5/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đã có yêu cầu các chủ đầu tư ký cam kết việc hạ các cần cẩu tháp tại các công trình đang triển khai thi công để đảm bảo an toàn chống bão.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc này phải được thực hiện xong trong 2h chiều nay (5/11).

Gia Lai yêu cầu khẩn trương hạ hạ các cần cẩu tháp để đảm bảo an toàn phòng chống bão. Ảnh: Trương Định

Các cần cẩu tháp của các công trình đang thi công ở Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định

Liên quan công tác ứng phó bão số 13, tại cuộc họp trong sáng 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình xây dựng, trụ sở cơ quan, trường học và hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các cấp chính quyền, sở ngành và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Bãi biển Quy Nhơn vắng người trong sáng 5/11. Ảnh: Trương Định

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương, phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn

Hiện nay, tỉnh Gia Lai quyết định đặt Sở Chỉ huy tiền phương tại phường An Nhơn do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban.

Bên cạnh đó, địa phương cũng quyết định phân công từng cán bộ của tỉnh đến trực tiếp các khu vực địa bàn các xã phía Đông để theo dõi, chỉ đạo. Riêng, địa bàn các xã khu vực phía Tây Gia Lai do ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Người dân Quy Nhơn xúc cát chèn chống công trình, nhà cửa phòng bão đổ bộ. Ảnh: Trương Định

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão Kalmaegi, với dự báo sức gió mạnh và lượng mưa cực lớn, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để phòng chống, giảm thiểu thiệt hại.