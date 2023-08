Giữ lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử văn hóa trong mọi tình huống giao thông

TPO - Tại ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” năm 2023, Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội yêu cầu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phải tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước và các quy định về an toàn giao thông; luôn giữ đúng lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông.

Ngày 25/8, tại Thái Nguyên, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị các đơn vị: Quân khu 1, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Quân chủng Hải quân; Ban Thanh niên Công an nhân dân, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông” năm 2023.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Trung tướng Dương Đình Thông - Chính uỷ Quân khu I; ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; anh Đoàn Quang Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an; đông đảo đoàn viên thanh niên quân đội và tỉnh Thái Nguyên.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo

Trong Quân đội, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”.

Tuổi trẻ Quân đội đã phát động Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như: Sinh hoạt chính trị, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa; thường xuyên phối hợp với các tổ chức, lực lượng ngoài Quân đội tổ chức tuyên truyền, giáo dục và triển khai các hoạt động xung kích trong xây dựng văn hóa giao thông và bảo đảm an toàn giao thông.

Các mô hình tiêu biểu như: “Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, vi phạm Luật giao thông”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn”... hoạt động ngày càng hiệu quả thiết thực.

Các tổ chức Đoàn trong toàn quân đã đưa việc chấp hành Luật giao thông của cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng của tổ chức và cá nhân.

Những việc làm đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về an toàn giao thông và văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong toàn quốc nói chung và Quân đội nói riêng; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự ổn định và phát triển chung của toàn xã hội", Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội đánh giá.

Ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông

Đại tá Trần Viết Năng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Văn hoá giao thông, từng bước xây dựng nếp sống có văn hoá, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.

Tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm của Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và các tiêu chí của Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” vào trong kế hoạch, chương trình hành động.

Đồng thời, tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ phương tiện cá nhân; thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia là không lái xe; thường xuyên tổ chức kiểm tra giấy tờ, tình trạng kỹ thuật của phương tiện và nhận thức, trình độ, kỹ năng điều khiển phương tiện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia giao thông.

"Đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên phải tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước và các quy định về an toàn giao thông; luôn giữ đúng lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông", Đại tá Trần Viết Năng nói.

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước đã xảy ra 4.970 vụ mất an toàn giao thông, làm chết 2.865 người, làm bị thương 3.471 người, hậu quả để lại rất nặng nề cho gia đình và xã hội.



Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 762 vụ (13,29%), giảm 484 người chết (14,45%), giảm 214 người bị thương (5,81%) đạt mục tiêu giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số bị thương. Đối với Quân đội, tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quân có 92 vụ TNGT, làm chết 68 người, làm bị thương 60 người; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 2 vụ (2,13%), giảm 8 người chết (10,53%).

Nhiều hoạt động hưởng ứng

Ngay sau lễ phát động, ngày hội đã diễn ra hoạt động tuần hành tuyên truyền về văn hóa giao thông; hướng dẫn thực hành lái xe an toàn. Đặc biệt, ngày hội còn diễn ra Hội thi “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông".

Tham gia hội thi có 4 đội: Quân khu 1, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên.

Các đội thi tranh tài 4 phần thi, gồm: Phần thi tự giới thiệu; phần thi kiến thức về Luật giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông; Phần thi tiểu phẩm về văn hoá giao thông; Phần thi hùng biện về văn hoá giao thông.

Đội đạt giải Nhất, giải Nhì được tặng cờ của Tổng cục Chính QĐND Việt Nam; đội đạt giải Ba được tặng Bằng khen của Tổng cục Chính QĐND Việt Nam. Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 phần thi cũng được nhận bằng khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.