T.Ư Đoàn phát động hưởng ứng năm An toàn giao thông Quốc gia 2023

TPO - Sáng 11/3, T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo anh Nguyễn Hải Minh, Trưởng Ban Đoàn kết và Tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, BCH T.Ư Đoàn luôn xác định các hoạt động tuyên truyền về giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong đó, tập trung vào tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; Phát huy các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”,…

Triển khai năm “Tuổi trẻ tiên phong với chuyển đổi số”, trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông.

Cụ thể như: Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông bằng hình thức trắc nghiệm trên nền tảng “Ứng dụng thanh niên Việt Nam”; Xây dựng các clip ngắn, inforgraphic về việc tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông và truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook; Xây dựng mô hình “Camera an toàn giao thông” ghi lại những hình ảnh, văn hóa giao thông đẹp để tạo sự lan tỏa tích cực trong thanh niên và xã hội, đối với những hình ảnh vi phạm sẽ chuyển cho cảnh sát giao thông để kịp thời có biện pháp phê bình, xử lý,...

“Mỗi bạn đoàn viên, thanh niên hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” bằng những việc làm cụ thể: Tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông, nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông… Tất cả những điều này sẽ góp phần giúp các bạn trẻ tham gia giao thông văn minh, an toàn, bởi đằng sau tay lái của các bạn là cả một gia đình thân yêu luôn chờ đón bạn”, anh Minh nói.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết, thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có chuyển biến tích cực, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được cải thiện. Tuy nhiên, kết quả giảm thiểu tai nạn giao thông chưa bền vững, một số quận, huyện chưa kiềm chế được gia tăng tai nạn giao thông.

“Thời gian tới, Ban An toàn giao thông thành phố cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông; tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm giao thông… Gia đình, nhà trường cần giáo dục con em về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, người lớn nêu gương, góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cộng đồng”, ông Nam nói.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 12 Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022”.

Bên cạnh đó, đại diện Đoàn Thanh niên Cục CSGT (Bộ Công an), Đoàn Thanh niên Cục Hàng không, Đoàn Thanh niên Cục Đường sắt, Đoàn Thanh niên Cục Đường thủy nội địa, Đoàn Thanh niên Tổng cục Đường bộ, Đoàn Thanh niên Cục Hàng hải (Bộ GTVT) đã ký cam kết hưởng ứng năm An toàn giao thông Quốc gia năm 2023.

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cũng trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 30 triệu đồng cho Thành Đoàn Đà Nẵng. Đồng thời, Thành Đoàn Đà Nẵng giới thiệu và ra mắt Đội hình thanh niên phản ứng nhanh tham gia xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.

Ngay sau Lễ phát động, BTC đã thăm và tặng quà cho 2 gia đình có người thân mất vì tai nạn giao thông trên địa bàn. Bố mẹ em Nguyễn Tấn Khiết (lớp 12 trường THPT Phan Châu Trinh) mất vì tai nạn giao thông cuối năm 2022. Hiện, người thân thay nhau chăm sóc, giúp đỡ 2 anh em Khiết.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đã thăm hỏi, động viên cũng như đề nghị địa phương, Thành Đoàn Đà Nẵng tạo điều kiện, hỗ trợ 2 anh em trong cuộc sống cũng như trong học tập.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, đoàn viên thanh niên TP Đà Nẵng cũng tham gia diễn đàn “An toàn giao thông - Hành động của thanh niên”; thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông”; tập huấn và thi thực hành kỹ năng sơ cấp cứu về an toàn giao thông: hướng dẫn và thực hành một số kỹ năng, nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu tai nạn thương tích…