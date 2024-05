Cà phê 'tá túc' mùa nắng nóng

TP - Đà Nẵng mùa nắng nóng xuất hiện nhiều quán cà phê cho phép khách ngủ trưa, thậm chí qua đêm.

Đến quán cà phê ngủ trưa, qua đêm

Giữa buổi sáng, quán cà phê Zone Six (đường Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ) tấp nập khách, chủ yếu là sinh viên ôm theo máy tính xách tay tới học bài. Quán ít trang bị bàn ghế như những quán thông thường mà bố trí bên trong theo mô hình những ngôi nhà thu nhỏ nối tiếp nhau. Trong mỗi nhà đặt một bàn dài, có thêm quạt cây dù quán đã bật điều hòa mát mẻ. Với không gian này có thể ngồi họp nhóm từ 4 người trở lên. Trà My (20 tuổi), nhân viên quán cho hay từ đầu mùa nắng tới nay khách đến bắt đầu đông. Thời điểm nhiều nhất là ngày cuối tuần. “Khách thường là các bạn trẻ tới học nhóm, cũng có người thích sự riêng tư nên chuộng ngồi trong “nhà riêng”. Những hôm trời quá nắng gắt, lười ra đường thì khách ngủ trưa luôn, có người còn ở lại qua đêm nữa”, My nói.

Trong khi đó, tại quán Trạm 24/7 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) từ sáng tới chiều lúc nào cũng đông đúc. Quán bố trí nhiều không gian phục vụ bạn trẻ: Khu vực ngồi uống cà phê làm việc, khu “nhà riêng” và còn có cả những phòng học được trang bị nệm, khách mỏi lưng sẽ nằm nghỉ ngơi. Với sức chứa 350 người, quán thường xuyên “full”, nhất là trong những ngày nắng nóng hoặc thời điểm gần ngày thi cần chạy deadline (hạn nộp bài). Anh Trần Minh Trí, chủ quán cho hay sinh viên tới quán học bài xong có thể ngủ trưa tại chỗ, một số bạn ngủ qua đêm. “Chúng tôi không trang bị rèm kín hoặc cửa cho các phòng để dễ quản lý, coi đây đơn giản là nơi cho các bạn ngả lưng, tránh nắng trong mùa hè nóng bức. Mô hình này đã có ở một số nơi, ở nước ngoài thì sớm hơn nên chúng tôi học tập và áp dụng với Đà Nẵng. Do thời tiết miền Trung vào hè rất nóng nên các bạn trẻ ưa chuộng”, anh Trí chia sẻ.

Nguyễn Thị Ly (20 tuổi, trọ trên đường Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu) ở trọ trong căn phòng hơn 10m2, trên trần đã đóng la phông nhựa dưới lớp tôn nhưng cũng không thể nào bớt nóng và bí bách. Nhiều hôm Ly và bạn cùng phòng phải bưng nước ra để trước quạt, lau nhà liên tục song không tài nào ngủ được. “Từ khi biết có những quán cà phê mát rượi, có thể ngủ mà không bị người khác nhòm ngó như thế này, tụi em như vớ được phao giữa chảo lửa”. Cũng như Ly, nhiều sinh viên khác cho rằng chỉ bỏ ra vài chục ngàn mà có cả đồ uống, “mua” được cả không gian cho riêng mình thì mức giá ấy quá rẻ, cũng là cứu cánh trong mùa hè nóng bức.

Theo ghi nhận, hầu hết các quán cà phê cho khách ngủ trưa, qua đêm tập trung tại các khu vực gần trường đại học như ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, ĐH Kiến trúc, ĐH Đông Á… Những quán này đều có không gian rộng lớn, yêu cầu chung khách không được ồn ào để người xung quanh làm việc và nghỉ ngơi. Đoàn Hồng Quân (21 tuổi, quận Liên Chiểu) cho hay hầu như tuần nào cũng ôm máy ra quán SeVen Teen trên đường Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu) để cày bài. Quân thường chọn cho mình một phòng riêng cho thoải mái. “Ở đây có không gian riêng tư, nhiều hôm nhìn màn hình máy tính lâu quá mỏi mắt, mệt mỏi, em có thể nhắm mắt ngủ một lát mà không ngại như những nơi khác”, Quân kể. Trong khi đó, nhiều sinh viên khác vì phòng trọ “như chảo lửa” nên đã chọn những quán cà phê dạng này là nơi lý tưởng để ngủ trưa, tá túc trốn nóng qua đêm.

Giá rẻ, không hạn chế giờ giấc

Trà My chia sẻ, các bạn trẻ tới quán “cắm rễ” là chuyện bình thường dù chỉ gọi một cốc nước với giá trên dưới 30.000 đồng. Quán có phục vụ thêm món ăn tại chỗ như mì ăn liền, đồ ăn vặt nên khách càng không có lý do để rời đi.

Hầu hết các quán cà phê “tá túc” đều có mức giá rất sinh viên, trên dưới 30.000 đồng, vài món từ 40.000 đồng trở lên và không hạn chế thời gian ở trong quán của khách. Một số quán khách ngủ qua đêm thu phí thêm 10.000 đồng, song vẫn miễn phí với sinh viên. Anh Trần Minh Trí (chủ quán Trạm 24/4) cho hay khách vào quán chỉ cần gọi nước hoặc đồ ăn, còn ngồi bao lâu hay ngủ qua đêm thì tùy ý, không thu thêm bất kỳ khoản phí nào. “Mô hình này hoạt động 24/7, với mục đích phục vụ khách nguyên ngày, xuyên đêm nên hoàn toàn không thấy bất tiện hay khó chịu gì khi khách “đóng đô” ở quán cả”, anh Trí nói.