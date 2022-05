Giới trẻ Hà thành thích thú check in quán cafe đầy ắp gấu Bearbrick tiền tỉ

TPO - Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng nỗ lực dập tắt đám cháy tại Công ty may Woochang Việt Nam (cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Hỏa hoạn xảy ra tại phân xưởng may của nhà máy và lan rộng khu vực xung quanh, đến 16 giờ hôm nay vẫn chưa được khống chế.