Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối trung thực kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế; tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ thông tin liên lạc vào phòng thi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Những năm qua, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp được tổ chức ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, cơ bản đáp ứng được mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, năng lực học sinh và yêu cầu tuyển sinh.

Tuy nhiên, công tác tổ chức kỳ thi và tuyển sinh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: một số địa phương, đơn vị chưa thật chủ động, quyết liệt trong công tác tổ chức, thực hiện; công tác phối hợp còn thiếu nhịp nhàng, chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; công tác truyền thông chưa đầy đủ, kịp thời; tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi ngày càng tinh vi, phức tạp.

Để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học bảo đảm đề thi chất lượng, có mức độ phân hóa phù hợp, tuyệt đối an toàn, chính xác.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn; phối hợp với Bộ Công an, các địa phương chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ cao để gian lận.

Bộ GD&ĐT sớm xây dựng phương án cụ thể để tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho những học sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nhưng chưa tốt nghiệp trong kỳ thi năm 2024 bảo đảm hiệu quả, tiết giảm ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực; không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế; tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ thông tin liên lạc vào phòng thi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học, tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng người học vào giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi; phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận.