Kết thúc đăng ký thi tốt nghiệp THPT: Cục trưởng Quản lý chất lượng lưu ý 'nóng' với học sinh

TPO - Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), ngay sau khi đăng ký dự thi, học sinh cần nghe theo hướng dẫn của nhà trường để kiểm tra lại tất cả thông tin, cơ sở dữ liệu của mình để đảm bảo độ chính xác và ký xác thực.

Ông Chương cho biết, kết thúc thời gian đăng ký thi dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến, cả nước có 1.067.391 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống đăng ký thi của Bộ GD&ĐT. Trong đó, số thí sinh tự do đăng ký dự thi là 45.344 em.

Con số này so với năm 2023 (1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi), số lượng thí sinh đăng ký dự thi có tăng lên nhưng không đáng kể. Đặc biệt, Số lượng thí sinh tự do cũng tăng lên hơn 1% so với năm 2023 (37.841 thí sinh đăng ký dự thi).

Cũng theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, sau khi hoàn thành đăng ký dự thi, có hai cái nhóm đối tượng cần phải lưu ý.

Thứ nhất đó là cơ sở giáo dục, trường THPT nơi tổ chức thi và các sở Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị này cần tập trung rà soát lại cơ sở dữ liệu và in cơ sở dữ liệu cho thí sinh để đối sánh với số liệu thật, đặc biệt là xác thực thông tin như về hộ khẩu, mà theo Đề án 06 là không dùng bản giấy. Nhà trường và thí sinh đối sánh với nhau và cuối cùng nhà trường in ra để cho thí sinh ký và xác thực. Công việc này sẽ kết thúc vào ngày 23/5.

Đối với nhóm đối tượng thứ hai là thí sinh, các em cần tập trung nghe theo hướng dẫn của nhà trường để kiểm tra lại tất cả thông tin, cơ sở dữ liệu của mình để đảm bảo độ chính xác và ký xác thực.

"Học sinh cần lưu ý hệ thống hóa lại kiến thức, tập trung cùng với nhà trường ôn thi. Hiện nay chỉ còn 45 ngày nữa là kỳ thi diễn ra, do đó việc cần nhất là giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Ngoài ra, các em rà soát lại việc xét tuyển tuyển sinh. Các em có thể yên tâm là sau khi thi tốt nghiệp thì vẫn có thể điều chỉnh thông tin theo hướng dẫn tuyển sinh’, ông Huỳnh Văn Chương nói.