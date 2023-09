Mượn hội trường ủy ban, Phó Trưởng Công an xã mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí

TPO - Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, Thượng úy Thông mượn hội trường UBND xã Hoa Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) để mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ học sinh trên địa bàn.

Đều đặn ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật mỗi tuần, hội trường UBND xã Hoa Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) lại trở thành lớp học đặc biệt khi vang lên những bài giảng tiếng Anh của thầy giáo Đường Minh Thông và hàng chục em nhỏ học sinh tiểu học. Lớp học càng đặc biệt hơn khi người thầy ấy lại là Phó Trưởng Công an xã Hoa Sơn và lớp học hoàn toàn miễn phí.

Trước đó vào năm 2015, Thượng úy Đường Minh Thông tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân với 2 tấm bằng Luật và Ngôn ngữ Anh. Sau khi tốt nghiệp, anh về nhận công tác tại Công an huyện Anh Sơn và sau đó được chuyển về đảm nhận chức Phó Trưởng Công an xã Hoa Sơn.

Về công tác tại xã Hoa Sơn, Thượng úy Thông nhận thấy học sinh tiểu học trên địa bàn xã còn có nhiều hạn chế về tiếng Anh. Từ đó, anh bắt đầu nảy sinh ý tưởng sẽ truyền đạt những kiến thức về tiếng Anh của mình đến các em học sinh. Bên cạnh đó, việc tiếp cận với các em nhỏ cũng sẽ giúp Thượng úy Thông hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình các em, các hộ dân trên địa bàn xã. Từ đó nâng cao được công tác dân vận, gắn kết được giữa cán bộ công an xã với người dân địa phương nói riêng và lực lượng công an với người dân nói chung.

Tháng 3/2023, sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo Công an huyện và chính quyền địa phương, Thượng úy Thông “mượn” hội trường UBND xã Hoa Sơn để bắt đầu mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ vào mỗi tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Ban đầu, số lượng em học sinh đến học còn ít. Nhưng dần dần, học sinh đến xin học càng nhiều hơn. Đến nay, lớp học đã có 30 em nhỏ từ 6-10 tuổi theo học.

Lớp học bắt đầu từ 19h30’ và kết thúc vào lúc 21h. Mở đầu mỗi buổi học, Thượng úy Thông thường sẽ cho các em hát những bài hát tiếng Anh vui nhộn vừa giúp các em có tâm lý vui tươi, thoải mái vừa giúp các em dần quen với tiếng Anh.

Quá trình dạy học, ngoài việc truyền đạt kiến thức, từ vựng, từ mới… Thượng úy Thông còn đưa ra nhiều bài test, tổ chức nhiều trò chơi lồng ghép tiếng Anh để các em vừa chơi vừa học. Không chỉ truyền dạy các kiến thức tiếng Anh, Thượng úy Thông còn dành thời gian để dạy dỗ các em về đạo đức, lối sống cũng như kỹ năng sống.

“Tôi muốn truyền tải những kiến thức của mình đến các em. Để trong tương lai các em có thể sử dụng những kiến thức tiếng Anh đó phục vụ cho cuộc sống và có một tương lai tốt hơn. Qua lớp tiếng Anh này cũng là cầu nối giữa quần chúng nhân dân với lực lượng công an”, Thượng úy Thông chia sẻ.

Sau hơn 5 tháng, nhiều học sinh tham gia học lớp học của Thượng úy Thông có tiến bộ rõ rệt. Nhiều em nhỏ từ nhút nhát, học chậm tiếng Anh đã có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng như nắm chắc kiến thức cơ bản.

Lớp học tiếng Anh được duy trì đều đặn dịp cuối tuần nhưng với công việc chuyên môn, Thượng úy Thông vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là Phó Trưởng Công an xã, Thượng úy Thông đã cùng đồng đội tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm ma túy. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã Hoa Sơn đã điều tra làm rõ 5 vụ án ma túy, bắt 15 đối tượng. Trong đợt cao điểm 70 ngày đêm cấp thẻ CCCD và cao điểm phủ xanh tài khoản định danh điện tử, Thượng úy Thông đã được Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Bí thư Đảng ủy xã Hoa Sơn cho hay, lớp học tiếng Anh của Thượng úy Đường Minh Thông rất có ý nghĩa, giúp các em học sinh trên địa bàn vừa chơi vừa học rất bổ ích. “Địa phương đã tạo điều kiện cơ sở vật chất, hội trường loa máy để phục vụ lớp học duy trì được tốt. Đặc biệt trong thời gian hè đã tạo được sân chơi bổ ích cho các em học sinh tiểu học. Các em vừa học vừa chơi, vừa tiếp thu được kiến thức”, bà Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ.