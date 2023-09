Chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên

TPO - Công an tỉnh Nghệ An bỏ quy định cấm sạc xe điện ở hầm chung cư, yêu cầu ban quản trị các khu chung cư có trách nhiệm giám sát quá trình sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm để đảm bảo an toàn về cháy, nổ.