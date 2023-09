Bí thư Đoàn thanh niên Công an sáng tạo năng nổ, làm nhiều việc ý nghĩa

TPO - Không chỉ làm tốt chuyên môn, nghiệp vụ, Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) còn luôn sáng tạo, năng nổ, trong các hoạt động phong trào, công tác đoàn; triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa giúp đỡ người dân, học sinh đồng bào Ca Dong.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân, anh Nguyễn Tấn Vũ được phân công đến nhận công tác tại Công an huyện Sơn Tây. Nhờ luôn xung kích đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, năm 2022, anh Vũ được bầu làm Phó Đội trưởng Đội An ninh.

“Được trở thành chiến sĩ Công an nhân dân, được đấu tranh phòng, chống tội phạm để giữ bình yên cho nhân dân chính là ước mơ của tôi ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Do đó, khi đã chạm đến được ước mơ của mình, tôi luôn ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân”, anh Vũ thổ lộ.

Với cương vị của mình, anh Vũ tiếp tục phát huy năng lực, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Công an huyện Sơn Tây trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài ra, anh Vũ thường xuyên tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và địa bàn dân cư trên địa bàn huyện.

Không chỉ làm tốt chuyên môn, nghiệp vụ, anh Vũ còn luôn sáng tạo, năng nổ, trong các hoạt động phong trào, công tác Đoàn.

Với vai trò là Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Sơn Tây, anh Vũ đã cùng đồng đội triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa giúp đỡ nhiều người dân, học sinh đồng bào Ca Dong còn khó khăn.

Điển hình như tham mưu với Đảng ủy Công an huyện Sơn Tây xây mới 4 mô hình: Bữa trưa cho em, Thôn kết nghĩa, Tái hòa nhập cộng đồng cho người có quá khứ lầm lỗi, Tuyên truyền pháp luật trong vùng đồng bào có đạo.

Bên cạnh đó, duy trì 2 mô hình “Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Con nuôi Công an huyện Sơn Tây” và nhân rộng mô hình “Cùng em đến trường”, nhận đỡ đầu hằng tháng cho 8 em mồ côi tại 8 đơn vị công an xã.

Anh Vũ cho biết, chứng kiến bữa cơm trưa các em nhỏ chỉ với nắm cơm trắng, túi muối, ít rau rừng, mỳ tôm, chan cùng nước lọc mà nhói cả lòng. Từ đó đã thôi thúc tôi cùng Đoàn thanh niên Công an huyện xây dựng mô hình “Bữa trưa cho em”.

Sâu sát cơ sở, nên anh Vũ đã kịp thời nắm bắt thông tin về các trường hợp đặc biệt khó khăn, để kịp thời giúp đỡ. Anh đã cùng đồng đội ra quân sửa nhà cho người già neo đơn, thường xuyên giúp người dân thu hoạch lúa hoặc di dời, ứng phó với thiên tai.

Vào các dịp lễ Tết, anh Vũ đã kết nối với các đơn vị và huy động đoàn viên thanh niên đóng góp tiền để tổ chức các chương trình hướng về người nghèo. Qua đó, đã trao tặng hàng nghìn suất quà cho học sinh, người nghèo.

Cùng với đó, anh triển khai thực hiện chương trình “Bán nước ngọt gây quỹ” kết hợp với mô hình “Ngôi nhà rác thải nhựa”, để gây quỹ nấu hơn 1.000 suất ăn ngon, dinh dưỡng cho các em nhỏ tại các điểm trường mầm non, tiểu học và các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây. Ngoài ra, bản thân anh đã 12 lần tham gia hiến máu cứu người.

“Công tác tại vùng cao, chứng kiến đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên, tôi cùng anh em đoàn viên trong đơn vị đã thực hiện nhiều phần việc đồng hành, sẻ chia với người nghèo. Đôi khi những món quà được trao gửi có giá trị không lớn, nhưng đó là tình cảm của tôi và đồng đội đã gửi gắm, nhằm phần nào động viên, tiếp sức cho các hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống”, anh Vũ bộc bạch.

Với những đóng góp tích cực của mình, Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ nhiều năm liền được Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022, Gương cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2023,…

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho biết, Nguyễn Tấn Vũ là cán bộ trẻ năng động, ham học hỏi, chủ động tham mưu, xây dựng, triển khai hiệu quả phong trào hành động Đoàn, chăm lo an sinh xã hội, là tấm gương để nhiều đoàn viên thanh niên trong tỉnh noi theo.