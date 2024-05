Cô giáo mầm non tổ chức lễ cưới trong trường, hàng trăm khách mời nhí phấn khích dự tiệc

TPO - Các đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.

Đám cưới của cô dâu Lê Nhi (giáo viên Trường mầm non Tân Đông, TP.Thủ Đức, TPHCM) và chú rể Phương Việt diễn ra vô cùng đặc biệt. Một tuần trước, ngay tại nơi làm việc của mình, cô Nhi cùng chồng tiến vào hôn trường trong tiếng vỗ tay không ngớt của trẻ mầm non. Dàn bê tráp nhí chính là các bé đang học tại Trường mầm non Tân Đông. Khách mời dự tiệc cũng là các bé đang học tại trường này.

Hôn lễ chính thức của cô giáo Nhi diễn ra hôm qua (30/4). Trước đó một tuần, cô Nhi được các đồng nghiệp tổ chức đám cưới tại nơi làm việc.

"Tôi rất xúc động khi thấy các đồng nghiệp chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ của mình. Đặc biệt hơn cả là các bé mầm non bưng những mâm quả được mô phỏng theo hình ảnh thật. Khi vào tiệc, các con vui mừng, nhảy múa theo nhạc, vẫy tay chào đón cô dâu chú rể làm tôi rất hạnh phúc. Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình làm nghề giáo của tôi", cô Nhi bày tỏ.

Chia sẻ với PV báo Tiền Phong, bà Minh Dân - Quản lý Trường mầm non Tân Đông cho biết, nhà trường vừa tổ chức lễ cưới cho vợ chồng cô Lê Nhi để tri ân và tạo niềm vui cho cô. Đây cũng là dịp giúp trẻ mầm non hiểu hơn phong tục đám cưới truyền thống. Việc này được học sinh lẫn phụ huynh rất hưởng ứng.

Để chuẩn bị cho buổi tiệc, các đồng nghiệp của cô Nhi ngoài giờ giảng dạy dành 3 tuần lên ý tưởng, kịch bản, trang trí sân khấu, tìm đồ dùng để thay thế 6 mâm quả phù hợp với mầm non, thuê trang phục,... Đến ngày tổ chức chính thức, trẻ có trong đội bê tráp đi học sớm để các cô tết tóc, trang điểm, chỉnh trang trang phục.

"Học sinh hò hét khi cô dâu chú rể thực hiện các nghi thức như: Nhận quà cưới, cắt bánh, uống rượu giao bôi và đi chào bàn tiệc,… Phụ huynh rất bất ngờ và cảm ơn nhà trường tạo ra những hoạt động trải nghiệm thực tế để các con học tập", bà Dân cho biết.