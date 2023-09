Vượt hơn 500 cây số nấu 'bữa cơm có thịt' cho em nhỏ khó khăn ở Điện Biên

TPO - Vượt quãng đường hơn 500 km, đoàn tình nguyện Đoàn Thanh niên C11 (Bộ Công an) và các đơn vị tổ chức chương trình “Cùng em tới trường”, tiến hành kéo điện lưới thắp sáng điểm trường, xây sân chơi, nấu “Bữa cơm có thịt”…cho các em nhỏ vùng khó khăn tỉnh Điện Biên.

Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục C11 - Bộ Công an) phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên, Công ty Điện lực Điện Biên và các doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Cùng em tới trường” tại trường mầm non Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Trường mầm non Chiềng Sơ có 1 điểm trung tâm đóng tại trung tâm xã Chiềng Sơ và 12 điểm trường. Các điểm trường nằm cách xa trung tâm xã, trong đó, điểm trường Thẩm Chẩu cách điểm trường chính 13 km, điểm trường Háng Tầu cách 10 km... Trong đó, một số điểm trường chưa có đường điện, đường sá đi lại còn gặp nhiều khó khăn, đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị để chăm sóc giáo dục trẻ còn thiếu thốn rất nhiều.

Sau 2 tháng chuẩn bị, Đoàn Thanh niên Cục C11 cùng các đơn vị đã vượt qua hành trình hơn 500 cây số từ Hà Nội để tổ chức chương trình tình nguyện “Cùng em đến trường” tại điểm trường Kéo Đứa, trường mầm non Chiềng Sơ.

Tại đây, tuổi trẻ các đơn vị đã cùng nhau góp sức, phối hợp tổ chức kéo 1,5 km điện từ điện lưới quốc gia để thắp sáng cho điểm trường Kéo Đứa, với tổng kinh phí trị giá 40 triệu đồng; xây dựng 1 sân chơi bằng vật dụng tái chế trị giá 60 triệu đồng.

Đặc biệt, Đoàn đã tổ chức nấu “Bữa cơm có thịt” cho 50 em học sinh điểm trường Kéo Đứa nhân dịp khai giảng năm học mới; tổ chức làm bánh, nấu trà sữa và rước đèn trung thu sớm cho các em.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 2 bếp ga công nghiệp, 30 bộ xoong nồi, 2 nồi cơm điện, 120 ghế tựa, 400 bộ bát đĩa, cốc, thìa, cùng bàn, ghế, chăn, chiếu, gối, đồ dùng nấu ăn… cho các điểm trường tại Chiềng Sơ, với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Dược Khoa đã trao tặng “Tủ thuốc học đường” với 1.000 kiện thuốc các loại cho trường mầm non và trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ trị giá hơn 500 triệu đồng. Công ty Như Phong trao tặng 100 túi nước giặt, 100 chai nước rửa chén cho người dân trong địa bàn huyện Điện Biên Đông.

Chia sẻ tại chương trình, Thượng uý Vũ Văn Tùng - Bí thư Đoàn thanh niên C11 cho biết, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc, Đoàn Thanh niên C11 đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội nhằm giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh vươn lên học giỏi trong học tập.

Theo anh Tùng, chương trình “Cùng em tới trường” mang lại rất nhiều niềm vui, hạnh phúc cho các em nhỏ Chiềng Sơ, khi lần đầu tiên được thấy ánh điện, được ngồi dưới quạt mát, được chơi trên sân chơi của mình, được làm bánh trung thu, đọc sách, truyện, chơi những món đồ chơi đầy hào hứng… Chứng kiến những hình ảnh đó, đoàn công tác như tiếp thêm động lực, niềm hạnh phúc để vượt qua quãng đường xa đến với các em vùng sâu, vùng xa.

“Chúng tôi mong rằng, những hoạt động, món quà trong chuyến tình nguyện sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các em có thêm nhiều niềm vui, vượt qua khó khăn để học tập tốt", Bí thư Đoàn thanh niên C11 nói.