Tiếc thương Thượng úy công an trẻ nhiệt huyết, hết lòng vì nhân dân

TPO - Lãnh đạo công an thị trấn An Bài, Quỳnh Phụ (Thái Bình) và đồng nghiệp tưởng nhớ về Thượng úy Đỗ Văn Tú với những kỷ niệm là một chiến sĩ công an trẻ nhiệt huyết, đồng lòng và hết lòng phục vụ nhân dân.

Tiếc thương Trung úy gắn bó với nhân dân

An Bài là thị trấn trung tâm thứ 2 nằm ở phía Đông Nam huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, với diện tích khoảng 7km2 và gần 10.000 dân. Vùng này có hơn 70 cơ quan, doanh nghiệp và tuyến Quốc lộ 10 đi qua, thuận lợi cho giao thương với các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và TP Hải Phòng. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự và hoạt động tội phạm.

Thượng úy Đỗ Văn Tú luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc. Ngay khi được giao nhiệm vụ tại Công an thị trấn An Bài, Thượng úy Đỗ Văn Tú đã tích cực nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp quan trọng cần tập trung giải quyết. Thượng uý Tú đã hỗ trợ tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền đa dạng, thiết thực đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp mọi người chấp hành tốt đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước để chủ động phòng ngừa và trấn áp tội phạm. Do đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, người dân thị trấn An Bài đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, hỗ trợ lực lượng Công an kịp thời đấu tranh và trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

Chia sẻ về người đồng đội, người em của mình, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an thị trấn An Bài cho biết, Thượng úy Đỗ Văn Tú về công tác tại thị trấn An Bài được gần 2 năm, đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, triển khai các hoạt động làm căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đây là thời gian lực lượng Công an đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn. Thượng uý Đỗ Văn Tú đã không ngần ngại nắng mưa và làm việc đêm ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Tú được giao phụ trách 3 địa bàn được xem là phức tạp nhất về tình hình an ninh trật tự của thị trấn. Trong quá trình công tác, đồng chí được tập thể chỉ huy và CBCS công an thị trấn đánh giá là người nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, gần dân và sát dân. Nhắc đến Thượng úy Đỗ Văn Tú, người dân thị trấn An Bài đều ấn tượng về chàng công an trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, không ngần ngại nắng mưa và làm việc đêm ngày để truy vết dịch COVID-19 hoặc hướng dẫn phục vụ người dân làm căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Dù ở lĩnh vực nào, đồng chí Tú cũng đều đảm nhận và hoàn thành tốt công việc của mình. Gần đây nhất, hơn 4000 dữ liệu hồ sơ phương tiện trên địa bàn thị trấn An Bài đã được anh hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài tác vụ chính, Thượng úy Đỗ Văn Tú còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục và thể thao địa phương cũng như các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên. Là đoàn viên Công an thị trấn An Bài, anh rất tâm huyết trong việc thành lập Chi đoàn Công an thị trấn, đề xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động phục vụ cộng đồng.

Được biết đến như một người luôn nhiệt huyết, nghiêm túc, và trách nhiệm, đồng chí Tú còn tham gia góp sức trong các cuộc thi và hoạt động tổ chức do Công an tỉnh và Đoàn thanh niên tổ chức. Anh luôn ghi điểm bằng tài năng và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tự hào về người chiến sĩ bảo vệ nhân dân

Những ước mơ của Thượng úy Đỗ Văn Tú đã chấm dứt vào lúc 21h50 ngày 22/9, khi anh nhận tin báo từ quần chúng về việc có một đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Anh đã nhanh chóng xác minh thông tin. Trong quá trình xác minh, anh bất ngờ bị đối tượng tấn công và bị thương nặng, hy sinh vì nhiệm vụ.

Phòng làm việc của anh giờ đây vắng lặng, nhưng tấm gương sáng ngời và tinh thần hy sinh của Thượng úy Đỗ Văn Tú vẫn để lại dấu ấn đẹp trong lòng mọi người.