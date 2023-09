Truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sỹ trẻ hy sinh khi đấu tranh với tội phạm

TPO - Chiều 24/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an vừa ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998), cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Theo đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng uý, kể từ ngày 24/9/2023 đối với đồng chí Đỗ Văn Tú (SN 1998, quê quán Quỳnh Phụ, Thái Bình; cán bộ Công an thị trấn An Bài, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Đồng thời, cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí Đỗ Văn Tú 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND.

Khoảng 21h50’ ngày 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú, một cán bộ Công an thị trấn An Bài, Quỳnh Phụ (Thái Bình), nhận được thông tin từ quần chúng về việc một đối tượng đang trộm cắp tài sản tại ngõ 61, đường Phạm Như Trinh, Tổ 5, thị trấn An Bài. Đồng chí Tú đã báo cáo và được chỉ đạo xuống địa bàn xác minh thông tin. Trong quá trình xác minh, anh bất ngờ bị đối tượng sử dụng dao tấn công, khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch với nhiều vết đâm vào vùng cổ, bụng, đùi và tim.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban thanh niên Công an tỉnh Thái Bình đã hưởng ứng và đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên cùng nhóm máu với đồng chí Tú, sẵn sàng hỗ trợ truyền máu ngay khi cần thiết. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, đồng chí Tú đã hy sinh do vết thương quá nặng. Sự ra đi của chàng trung úy trẻ khiến đồng đội, đồng chí, gia đình và cộng động nghẹn ngào, tiếc thương.

Chiến sỹ trẻ đầy nhiệt huyết, trách nhiệm

Trung úy Đỗ Văn Tú sinh ra và lớn lên tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ. Tình yêu thương và hy sinh của cha mẹ đã truyền cho anh và em trai tinh thần nỗ lực, chăm chỉ học tập.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Tú gia nhập lực lượng CAND để phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Với nỗ lực của bản thân, anh đã trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 (Bộ Công an). Sau khi tốt nghiệp ra trường vào năm 2021, anh được điều động về công tác tại Công an thị trấn An Bài, nơi anh đã làm việc tích cực và được đồng đội đánh giá cao.

Tưởng nhớ về người đồng đội trẻ vừa hy sinh, Trưởng Công an thị trấn An Bài chia sẻ, anh Tú về công tác tại đơn vị được gần 2 năm, đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, triển khai các hoạt động làm căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đây là thời gian lực lượng công an làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ khó khăn, song Tú đã không quản ngại nắng mưa vất vả, đêm ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và gần gũi với nhân dân, cũng như tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và công tác đoàn, phong trào thanh niên địa phương.

Trong lòng người dân thị trấn An Bài, trung úy Tú luôn là một người thân yêu trong gia đình. Tin anh bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ khiến cho người dân trong thị trấn lo lắng. Mọi người đều hy vọng vào phép màu, nhưng trung úy Tú đã hy sinh.

Trung úy Đỗ Văn Tú hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ là một mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và cộng đồng.

Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức tang lễ cho đồng chí Tú theo quy định và đề xuất lãnh đạo xem xét thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho đồng chí. Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình của anh.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã tới hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra và truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sau 14 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.