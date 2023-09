Chiến sỹ công an hy sinh khi đang xác minh tin báo vụ trộm cắp

TPO - Quá trình xuống địa bàn để xác minh tin báo vụ trộm cắp, Trung úy Đỗ Văn Tú, Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã bị đối tượng lạ mặt dùng hung khí đâm trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 22-9, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân tổ dân phố số 5, thị trấn An Bài về đối tượng lạ mặt, có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp, Trung úy Đỗ Văn Tú (sinh năm 1998) đang trong ca trực tại Công an thị trấn An Bài đã báo cáo chỉ huy ca trực và được phân công xuống địa bàn tìm hiểu, xác minh nguồn tin để đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong quá trình xác minh, đối tượng lạ mặt đã bất ngờ sử dụng hung khí chống trả quyết liệt khiến Trung úy Tú bị thương nặng; sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mặc dù đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh vào hồi 23h45 cùng ngày.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sau 14 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Sáng 23-9, đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú, lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ đau thương, mất mát to lớn của thân nhân, gia đình đồng chí Tú. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thân nhân của đồng chí Tú cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các ngành liên quan sớm hoàn tất hồ sơ, thủ tục để gia đình đồng chí Tú được hưởng chế độ, chính sách theo đúng quy định của Nhà nước.