Hà Nội: Tiếp nhận kỷ vật của ba cảnh sát PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều nay (25/7), Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và tiếp nhận một số kỷ vật của ba liệt sĩ cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy ngày 1/8/2022.