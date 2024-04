Đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn với 5 nội dung then chốt

TPO - Trưởng ban Thanh niên Công an TPHCM Đặng Văn Thắng cho biết, kế hoạch tổ chức các hoạt động đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố có 5 nội dung then chốt.

Sáng 10/4, Công an TPHCM (CATP) tổ chức Lễ ra quân chương trình “Đồng hành cùng thanh niên Công an xã, thị trấn” trên địa bàn TPHCM và ra mắt công trình của thanh niên Công an thành phố, giai đoạn 2024 – 2027.

Theo Đại úy Đặng Văn Thắng - Trưởng ban Ban Thanh niên Công an TPHCM, thời gian qua, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn thành phố có tốc độ đô thị hóa rất nhanh trong khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển kịp. Điều này đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội cho cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an cơ sở.

Thực tế đó đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác, tinh thông nghiệp vụ, chính trị, pháp luật, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, xã hội, ngoại ngữ cho lực lượng công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Anh Thắng cho biết, kế hoạch tổ chức các hoạt động đồng hành cùng thanh niên công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố có 5 nội dung then chốt, gồm: đồng hành trong nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng văn hóa ứng xử, ý thức vì nhân dân phục vụ; đồng hành trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; đồng hành trong phát triển kỹ năng và nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; đồng hành trong xây dựng Chi đoàn công an xã, thị trấn vững mạnh toàn diện.

“Thực tế trong thời gian qua, với sự đồng hành, hướng dẫn và chỉ đạo của Đoàn Thanh niên CATP, các chi đoàn công an xã, thị trấn đã thực sự trở nên lớn mạnh, tham gia sâu vào các phong công trình thanh niên chung của lực lượng như xung kích thực hiện Đề án 06; bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen, xây dựng mô hình Tổ nhân dân tuần tra”, anh Đặng Văn Thắng nêu.

Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TPHCM đánh giá đây là việc làm hướng về phường, xã, thị trấn - địa bàn chiến lược nhằm phát động hành động cùng thanh niên ở cơ sở. Ông yêu cầu Đoàn thanh niên công an các cấp của thành phố phải phối hợp với cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tại địa phương nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, huy động nguồn lực và phương tiện để cùng hành động để đạt kết quả cao.

Ông Tài cũng đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên, nhân dân trên các địa bàn thấy được đội ngũ thanh niên công an, thanh niên phường xã, thị trấn đang cùng lực lượng công an thực hiện phong trào sâu rộng.

Đại úy Đặng Văn Thắng cũng cho biết, ngay sau lễ ra quân, Ban sẽ phát động ngay 100% các cơ sở trực thuộc và Đoàn Công an 21 quận huyện, TP.Thủ Đức, sẽ tham mưu tổ chức, đồng hành cùng công an xã, phường, thị trấn và các tổ chức chính trị – xã hội đồng loạt ra quân bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị; tổ chức sinh hoạt chính trị, về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ; hỗ trợ tập huấn kỹ năng PCCC, vận động người dân mở “chuồng cọp”, tặng bình chữa cháy, kiểm tra, thay thế dây dẫn ga cũ cho người dân…