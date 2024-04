Tuổi trẻ công an Bắc Giang nhận đỡ đầu 30 học sinh khó khăn

TPO - Chiều 2/4, Tuổi trẻ và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết chương trình “Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an” và “mẹ đỡ đầu”.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, tính từ năm 2022 đến nay, thông qua chương trình “Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an” và “mẹ đỡ đầu”, các cấp Đoàn, Hội trong toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã cùng chung tay nhận đỡ đầu 47 em học sinh (đã hoàn thành nhận đỡ đầu 4 em học sinh, đang nhận đỡ đầu 43 em) có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập (đến khi học xong chương trình THPT).

Riêng mô hình "Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an", từ năm 2022 đến năm 2027, tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh duy trì việc nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt cho tới khi các em học hoàn thiện chương trình THPT (hết lớp 12). Kinh phí thực hiện mô hình dự kiến từ 250 triệu đến 300 triệu đồng với mức hỗ trợ cho một em từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng.

Nguồn kinh phí của mô hình từ nguồn đoàn phí trích lại do đoàn viên, thanh niên đóng góp và xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân, công ty, doanh nghiệp. Ngoài việc nhận đỡ đầu bằng kinh phí hằng tháng, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang huy động các nguồn lực để hỗ trợ đồ dùng, góc học tập và phương tiện di chuyển cho các em học sinh còn thiếu, phấn đấu số lượng nhận đỡ đầu năm sau cao hơn năm trước.

Tính đến nay, các cấp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang nhận đỡ đầu 30 em. Đến thời điểm hiện tại, mô hình đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của cán bộ chiến sĩ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Mô hình "Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an" được nhân rộng tạo sự lan tỏa của cả cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; góp phần giảm tỷ lệ thanh thiếu nhi không được đi học và có nguy cơ phải nghỉ học; giúp các em có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp ở phía trước.

Tại chương trình, Đại tá Trần Thế Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đánh giá mô hình "Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an" và “mẹ đỡ đầu” rất ý nghĩa và nhân văn. Hai mô hình được tuyên truyền rộng rãi sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa trong lực lượng công và xã hội.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai mô hình "Anh nuôi là cán bộ Đoàn Công an" và “mẹ đỡ đầu” đến tất cả các cơ sở Đoàn và Hội trong công an tỉnh. Đây là một trong những nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh.

Tại chương trình, Công an tỉnh Bắc Giang trao 43 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).