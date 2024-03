Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2023

TPO - “Thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực để các thế hệ thanh niên Công an Thủ đô (CATĐ) phấn đấu vươn lên, khắc họa sinh động phẩm chất của thanh niên CATĐ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ.

Ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ CATĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2023. Dự chương trình, có Trung tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố, anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương và cho rằng, thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực để các thế hệ thanh niên CATĐ phấn đấu vươn lên, khắc họa sinh động phẩm chất của thanh niên CATĐ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

"Mỗi cá nhân là một điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ phải luôn xác định được vai trò, trọng trách, vinh dự; luôn có hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, tuổi trẻ CATĐ cần tiếp tục tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các mặt công tác, huy động mọi nguồn lực đồng hành cùng Công an cấp xã, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Là cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Hoàng Mai), Đại úy Lê Quang Vượng cho biết, hiện tội phạm về công nghệ cao không ngừng gia tăng, tuy không manh động nhưng rất tinh vi.

“Tôi cho rằng, đây là loại tội phạm phức tạp nhất, len lỏi vào mọi hoạt động của đời sống của người dân. Vì thế, ĐVTN CATĐ luôn phải phát huy sức trẻ, chủ động tìm tòi nghiên cứu về các lĩnh vực, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, kinh doanh… để phục vụ cho công tác điều tra”, Đại uý Lê Quang Vượng nói.

Được tuyên dương dịp này, Trung úy Lê Việt An - Đội Chính trị - Hậu cần, (Công an quận Hà Đông) chia sẻ: “Danh hiệu này rất có ý nghĩa với tôi và là một dấu ấn đẹp trong quá trình công tác. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục vươn mình bằng khát vọng, sáng tạo, trí tuệ, phát triển các mô hình chuyển đổi số thiết thực tại đơn vị”.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ CATĐ xuất sắc tiêu biểu” được triển khai từ năm 2007. Qua 17 năm đã tuyên dương 173 thanh niên CATĐ xuất sắc tiêu biểu; trong đó có 6 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, 20 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu, 14 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Nhiều gương mặt trẻ CATĐ xuất sắc tiêu biểu đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các cấp (trong đó có 1 cấp Cục, 10 cấp Phòng và 83 cấp Đội).

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô năm 2023: 1. Đại úy Lê Quang Vượng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai. 2. Đại úy Công Chí Dũng, Đội Tham mưu (Đội 1), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04). 3. Đại úy Nguyễn Đình Chiểu, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. 4. Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, Đội An ninh các vấn đề xã hội khác (Đội 4), Phòng An ninh đối nội (PA02). 5. Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07). 6. Thượng úy Bùi Văn Tuân, Đội Tham mưu An ninh (Đội 2), Phòng Tham mưu (PV01). 7. Đại úy Nguyễn Chí Thịnh, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hoài Đức. 8. Trung úy Lê Việt An, Đội Chính trị - Hậu cần, Công an quận Hà Đông. 9. Trung úy Ngô Tiến Đức, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02). 10. Đại úy Hà Văn Duy, Đội Tham mưu (Đội 1), Trại Tạm giam số 1 (PC11A).