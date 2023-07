TP - Nhỏ nhắn, xinh đẹp, hoạt ngôn… chẳng ai nghĩ cô gái 9X Phan Thị Hồng Ngọc từng là trinh sát nằm vùng xuất sắc, trở thành khắc tinh của tội phạm ma túy tại tỉnh Bình Dương.

Mê làm cảnh sát từ xem phim

Là một nữ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương, hiện Đại úy Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1992) là Bí thư Chi đoàn đơn vị. Sinh ra ở vùng quê nghèo tỉnh Hà Tĩnh, từ nhỏ do cha mẹ lập nghiệp xa, Ngọc sống cùng bà nội. Còn nhỏ, cô bé Ngọc bị cuốn hút bởi những bộ phim về cảnh sát hình sự, hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát dũng cảm, oai phong cứ in sâu vào tâm trí.

“Hồi còn nhỏ, tôi luôn cố gắng học tập để theo đuổi ước mơ trở thành một cảnh sát, giữ bình yên cho nhân dân. Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát trong phim cứ in đậm trong tâm trí, kể cả khi đi học hay vui chơi với bạn bè. Năm 2010, khi bạn bè xung quanh chọn thi cùng lúc hai đến ba trường đại học, tôi chỉ chọn duy nhất trường Công an nhân dân. Ngày nhận thông báo trúng tuyển Trường Trung cấp cảnh sát VI tại tỉnh Đồng Nai, tôi vui sướng đến mất ngủ nhiều ngày” - Đại úy Ngọc nhớ lại.

Tháng 10/2012, sau khi tốt nghiệp trung cấp, Ngọc tình nguyện viết đơn xin được phục vụ cho lực lượng Cảnh sát hình sự và được phân công công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hoà) với vai trò trinh sát.

Khi hay tin con công tác tại lực lượng trinh sát, mẹ Ngọc nói “con gái chọn chi cái ngành đó, lỡ tụi nó trả thù mần răng”. Dù lo lắng nhưng mẹ không cản, mà âm thầm dõi theo từng vụ án của con gái. Tháng 5/2018, Ngọc chuyển công tác vào Bình Dương, làm đơn xin phục vụ cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy.

Được làm việc theo đúng nguyện vọng, Ngọc chưa bao giờ nản lòng, luôn cố gắng học hỏi đồng đội đi trước, trau dồi nghiệp vụ. “Có thể đối với người khác là trách nhiệm nặng nề, nhưng đối với tôi chính xác phải dùng từ ‘làm vì đam mê’. Mỗi khi đi công tác tôi chưa bao giờ biết mệt mỏi” - Đại úy Ngọc chia sẻ.

Chị Hồ Thanh Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, trong quá trình công tác, Đại úy Phan Thị Hồng Ngọc đã tham gia triệt xóa 45 vụ án, 4 chuyên án, bắt giữ 72 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại. Với những thành tích đạt được, chị được nhận 3 bằng khen của Bộ Công an, 1 bằng khen UBND tỉnh, 1 bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đi phá án bị nghi là kẻ trộm

Bình Dương là một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đông dân cư từ các địa phương khác đến, vì thế công tác điều tra tội phạm ma tuý vô cùng phức tạp và khó khăn. Có những chuyên án phải “nằm vùng” nhiều tháng ròng rã. Nguy hiểm, khó khăn, vất vả đều đã nếm trải nhưng hạnh phúc nhất với Đại úy Ngọc là khi thực hiện thành công chuyên án, tóm gọn những tên tội phạm “gieo rắc cái chết trắng”.

Chị Ngọc kể, năm 2019 chị tham gia chuyên án bắt đối tượng tàng trữ hơn 3kg ma tuý. Điều đáng nói không ở số lượng ma tuý lớn mà chị phát hiện các đối tượng đều là thành viên trong một gia đình, bao gồm vợ, mẹ, chị ruột tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ vì mờ mắt trước đồng tiền, các đối tượng không chỉ bất chấp pháp luật mà còn lôi kéo cả người ruột thịt của mình vào con đường phạm tội.

“Là trinh sát, tôi đã trải qua vô vàn chuyện mà ngay chính bản thân mỗi khi nhớ lại cũng thấy buồn cười. Tôi nhớ một lần ngụy trang dân thường đi vào con hẻm ở phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương). Vì thấy đi lại nhiều, liên tục đảo mắt về hướng một ngôi nhà, một người dân hỏi cô tìm nhà ai? Hôm sau vẫn thấy tôi xuất hiện trong hẻm, chủ một căn nhà bảo, nếu cô không đi tôi gọi công an đến liền, đói thì xin ăn đừng đi trộm cắp” - Đại úy Ngọc nhớ lại.