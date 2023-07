Thiếu nhi Cần Thơ học làm chiến sĩ Công an nhân dân

TPO - Ngày 3/7, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Thành đoàn Cần Thơ khai giảng chương trình “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ VI - năm 2023.

Chương trình “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ VI - năm 2023 thu hút 58 học viên là học sinh các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở trong và ngoài thành phố Cần Thơ có độ tuổi từ 10 đến 15.

Chương trình được diễn ra trong 8 ngày với nhiều chuyên đề bổ ích, hấp dẫn như tìm hiểu về truyền thống của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố Cần Thơ nói riêng; các kiến thức xã hội về an ninh, trật tự; kỹ năng phòng vệ, xử lý tình huống bị bắt cóc, xâm hại; ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ; chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông; trải nghiệm thực tế tại các khu di tích tích lịch sử cách mạng trong và ngoài thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, những năm qua, lực lượng công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm hỗ trợ thiết thực cho con em của cán bộ, chiến sĩ và thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, xây dựng những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu, trong đó có chương trình “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân” được Công an thành phố phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức trong dịp hè hàng năm.

Qua 5 lần tổ chức chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực, nhận được sự quan tâm, đồng thuận của phụ huynh và các em học sinh. Hiệu quả từ chương trình được thể hiện qua việc có nhiều em học sinh đăng ký tham gia liên tục qua các năm; nhiều em sau khi tham gia chương trình trong những năm đầu đã tích cực vận động bạn bè, anh em, họ hàng cùng tham gia trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, khi được tổ chức trở lại sau 3 năm bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, chương trình vẫn nhận được sự tin tưởng từ phụ huynh và ủng hộ từ các em học sinh. Việc được học tập trong môi trường rèn luyện của lực lượng Công an nhân dân với những quy định chặt chẽ, khoa học, các em có điều kiện làm quen và thực hành những nguyên tắc, chuẩn mực trong cuộc sống, nhất là tinh thần thượng tôn pháp luật. Qua đó, giúp các em hình thành những thói quen tốt, tính cách tốt.

Theo Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, mỗi khóa huấn luyện có sự đổi mới về nội dung, hình thức và quy mô đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của các em học sinh và phụ huynh. Thời gian khóa học tuy không dài, nhưng hy vọng các học viên sẽ cố gắng tiếp thu, tích lũy cho mình những kiến thức, những kỹ năng mà các báo cáo viên và các anh chị điều phối viên truyền đạt.

Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đề nghị Đoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của Thành đoàn Cần Thơ và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các mặt công tác theo kế hoạch phối hợp để chương trình “Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân” thực sự là một sân chơi bổ ích cho các em trong mùa hè này.