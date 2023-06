Tuổi trẻ TPHCM ra quân phòng chống tội phạm

TPO - Tuổi trẻ các đơn vị, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các đoàn viên thanh niên toàn lực lượng Công an TPHCM và nhân dân phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tối 25/6, Thành Đoàn TPHCM phối hợp Công an TPHCM và Quận ủy - UBND quận 4 tổ chức ra quân các đội hình “Nhân dân tuần tra” và phát động đợt hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội” hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6).

Phát biểu tại chương trình, Đại úy Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM, Phó Chỉ huy trưởng chiến dịch Hành quân xanh TPHCM cho biết, mô hình Tổ nhân dân tuần tra trên địa bàn TPHCM xuất phát từ nhu cầu cần phải thống nhất, chính quy và tối ưu hóa các mô hình nhân dân tự quản về an ninh trật tự.

Theo anh Thắng, mô hình đã từng bước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Tiêu biểu như tại phường 8, quận 5 lúc đầu thành lập chỉ với 10 thành viên nhưng đến nay đã có gần 100 thành viên là người dân tự nguyện đăng ký tham gia. Tại quận 4, 100% các phường trên địa bàn quận đã thành lập và đưa mô hình Tổ nhân dân tuần tra đi vào hoạt động, nghiêm túc hiệu quả, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Dịp này, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM đã tặng bằng khen cho 15 tập thể Chi đoàn công an xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai bóc gỡ quảng cáo trái phép, góp phần gìn giữ mỹ quan đô thị và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Công an thành phố và đơn vị đồng hành cũng trao tặng phương tiện sinh kế là 2 xe gắn máy cho 2 thanh niên hoàn lương, tích cực tham gia mô hình Tổ nhân dân tuần tra.

Trong chiến dịch Hành quân xanh năm 2023, tuổi trẻ các đơn vị, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ cùng đoàn viên thanh niên toàn lực lượng Công an thành phố và nhân dân phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó tập trung triệt phá tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm liên quan tín dụng đen và các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ẩn mình trong những quảng cáo trái phép được các đối tượng dán, vẽ ở nơi công cộng.

Qua một năm hoạt động, từ thí điểm tại quận 5 cho đến nhân rộng trên toàn địa bàn TPHCM, mô hình “Tổ nhân dân tuần tra” tại các xã, phường, thị trấn do Đoàn Thanh niên Công an thành phố phát kiến và hỗ trợ các địa phương thành lập, đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở đến từng ngõ, ngách, từng hộ gia đình.