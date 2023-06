Công an TPHCM tăng cường cán bộ trẻ cấp căn cước cho người dân

TPO - Đội ngũ cán bộ trẻ được bổ sung sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện cấp mới, đổi căn cước công dân (CCCD) gắn chip; tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân TPHCM.

Chiều 5/6, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM tổ chức ký kết phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM, bổ sung 8 đội hình thanh niên phản ứng nhanh, xung kích thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06 thời gian qua, công trình thanh niên Tuổi trẻ Công an TPHCM xung kích trong thực hiện Đề án 06 đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Bước vào giai đoạn 2, trước tình hình, tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn TPHCM với nhiều yêu cầu cấp thiết đặt ra, 23 đội hình phản ứng nhanh, xung kích thực hiện Đề án 06 của Tuổi trẻ Công an thành phố đã triển khai cần có thêm nhân lực tăng cường. Do đó, Ban Thường vụ Đoàn Công an TPHCM quyết định bổ sung 8 đội hình với 60 cán bộ, chiến sĩ trẻ để cùng lực lượng PC06 thực hiện nhiệm vụ mới.

Theo đó, 31 đội hình sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của Đề án 06 trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhân dân thành phố, đồng thời thực hiện cấp mới, đổi CCCD gắn chip; tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Bên cạnh sự hỗ trợ chuyên môn từ PC06, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM xung kích hỗ trợ nhân lực; vận động kinh phí xã hội hóa để mua sắm thêm máy móc, thiết bị phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Dịp này, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Phòng An ninh đối ngoại đã trao tặng số tiền 15 triệu đồng cho Ban Thường vụ Đoàn Công an TPHCM để hỗ trợ thực hiện công trình thanh niên Tuổi trẻ Công an thành phố xung kích thực hiện Đề án 06 giai đoạn tiếp theo.